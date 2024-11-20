Hunt: Showdown 1896 va bientôt s'offrir une collaboration avec un grand rappeur

Les développeurs d'Hunt: Showdown 1896 passent la vitesse supérieure et se « Fortniterise », avec l'annonce d'une nouvelle collaboration, cette fois avec un rappeur américain.
Crytek a dévoilé une collaboration inédite pour Hunt: Showdown 1896
, après avoir introduit il y a peu l'univers de Scream avec Ghost Face
. Pas de film d'horreur cette fois, mais un rappeur américain puisque c'est le très talentueux Post Malone qui va avoir sa collaboration dans le jeu de tir et d'extraction
.
Post Malone débarque dans Hunt: Showdown 1896
Post Malone est l'un des chanteurs les plus populaires de ces dernières années, avec quelques tubes mondialement connus tels que Congratulations, Rockstar ou Better Now. Il est également connu pour être l'interprète de l'une des chansons de la bande originale de Spider-Man: New Generation, Sunflower, un grand succès.
Passionné de jeux vidéo (il a aussi collaboré avec Apex Legends l'an dernier), le chanteur s'est confié dans une session exclusive de questions-réponses aux côtés de Scott Lussier, directeur du jeu, et partage son engouement pour ce titre d'action multijoueur. Post Malone révèle notamment avoir découvert Hunt grâce à un ami, et y avoir consacré plus de 400 heures
:
Ce que j'aime, c'est son réalisme : un tir peut suffire pour abattre quelqu'un. Les armes et les skins sont incroyables, et le mode nécro m'a totalement conquis.
Cette collaboration marquera l'arrivée d'une expérience unique dans Hunt: Showdown 1896, où les joueurs pourront explorer le folklore captivant du jeu à travers de nouvelles perspectives. Nous aurons plus de détails prochainement, notamment sur la nature exacte de la collaboration avec Post Malone
, même si sa présence en jeu est fort possible, avec un skin.
Avec cette initiative, Crytek promet d'enrichir l'expérience des joueurs tout en mettant en avant la passion d'une icône mondiale pour l'univers du jeu vidéo. Les fans peuvent s'attendre à des nouveautés immersives, renforçant encore l'attrait de Hunt: Showdown 1896.
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