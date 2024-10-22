Hunt: Showdown 1896 annonce le DLC Ghost Face Rampage

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 octobre 2024 à 16h19
Crytek a, récemment, dévoilé sa collaboration avec Fun World pour le DLC Ghost Face Rampagne, à venir sur Hunt: Showdown 1896.
Hunt: Showdown 1896 annonce le DLC Ghost Face Rampage
Le jeu d'action et FPS du studio Crytek, Hunt: Showdown 1896, n'a pas terminé de célébrer Halloween et a, d'ailleurs, annoncé l'arrivée prochaine du DLC Ghost Face Rampage, tout en dévoilant son contenu.

Date de sortie et détails sur le DLC Ghost Face Rampagne d'Hunt: Showdown 1896

En effet, par le biais d'une publication sur le compte Twitter/X du jeu et un article sur la page Steam du soft, les développeurs d'Hunt: Showdown 1896 ont indiqué que les joueurs et les joueuses pourront prochainement se procurer le DLC Ghost Face Rampage. Pour être plus précis, ce contenu additionnel se rendra disponible le 24 octobre 2024 et sera vendu au prix de 9,99 € sur les différents stores. 

Le DLC Ghost Face Rampage d'Hunt: Showdown 1896 contient différents éléments, qui devraient plaire à la communauté. Ainsi, en l'achetant, les joueurs et les joueuses auront accès au chasseur Ghost Face mais aussi à deux armes (Hush - Frontier 73C Silencieux) et Whisper (Bornheim No. 3 Silencer) et un outil, soit le « Life Taker » (un couteau). L'ensemble de ces équipements se veut silencieux et offrira alors « [...] un avantage dans les combats rapprochés rapides [...] ».

Miniature vidéo

Le directeur artistique principal d'Hunt: Showdown 1896, Stefan Heinrich, s'est exprimé au sujet du personnage Ghost Face sur le titre et a, ainsi, déclaré : 
Le design du personnage a été intéressant à travailler car il devait s'intégrer dans les coins sombres des années 1890 qui ont fait la renommée de Hunt. Par exemple, le masque emblématique est maintenant un masque en bois sculpté à la main, usé par les intempéries et les fissures, un habit en lambeaux usés par les combats remplace la robe et pour compléter le look, des étuis et des équipements en cuir ont été ajoutés, lui donnant les outils d'un chasseur du 19ème siècle tout en conservant son style emblématique. Nous espérons que tous les fans de Ghost Face et de Hunt apprécieront ce nouveau DLC autant que nous avons aimé le concevoir.
Rappelons, pour conclure, qu'Hunt: Showdown 1896 est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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