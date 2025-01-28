Hunt: Showdown 1896 s'offre un nouveau DLC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 janvier 2025 à 17h06
Hunt: Showdown 1896 a, récemment, accueilli un nouveau DLC, disposant de plusieurs éléments.
Hunt: Showdown 1896 s'offre un nouveau DLC
Régulièrement, le jeu de tir à la première personne de Crytek, Hunt: Showdown 1896, se dote de nouveaux contenus, notamment des événements ou autres. Il y a très peu de temps, Hunt: Showdown s'est offert un nouveau DLC, qui devrait plaire à la communauté.

Le DLC The Last Laugh d'Hunt: Showdown 1896 est disponible

En effet, depuis le 28 janvier 2025, les joueurs et les joueuses d'Hunt: Showdown 1896 peuvent se procurer un tout nouveau DLC, à savoir « The Last Laugh » dans la langue de Shakespeare. Remarquons, tout de suite, que ledit contenu additionnel est proposé à 9,99 € sur les différents stores. Le DLC The Last Laugh d'Hunt: Showdown 1896 contient plusieurs éléments, c'est-à-dire un chasseur, deux armes et un consommable 
  • La Hyène (Chasseur)
    • Description → « Harlan Grant et Rictus, sa hyène, étaient les stars inséparables du Cirque mortel. Mais quand l'Héliolithe est arrivée, Rictus a été corrompue et Grant a dû mettre fin aux jours de son amie. Il combat désormais seul contre les sbires de l'Héliolithe, sans jamais oublier le souvenir de Rictus ».
  • Rugissement du roi (Centenaire)
    • Description → « Monsieur Loyal recueillit un lionceau né dans un cirque sur le déclin et l'entraîna à sauter dans des cerceaux enflammés. Lorsque la corruption s'abattit, le lion, comme enragé, prit feu. La Hyène tua le lion grâce à son fusil pour sauver le public ».
  • Beau tir (Pax Tir direct)
    • Description → « Approchez, approchez ! Venez manier le célèbre revolver qui appartenait autrefois à l'incontournable Hyène, qui en a ébloui plus d'un grâce à ses spectacles grandioses et mortels ! Perforez votre proie avec style et essayez de na pas trop vous moquer de son désespoir ».
  • Douce étreinte (grenade accordéon) 
    • Description → « La lueur dans le regard d'un animal peut toucher le cœur des hommes, même les plus cruels. Cette grenade accordéon a été utilisée par Harlan Grant pour piéger une hyène. Les yeux de la bête parvinrent à l'adoucir au cœur de la savane étouffante, et il transforma sa proie en compagne ».
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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hunt: Showdown 1896 est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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