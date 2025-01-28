Hunt: Showdown 1896 s'offre un nouveau DLC

Hunt: Showdown 1896 a, récemment, accueilli un nouveau DLC, disposant de plusieurs éléments.

Le DLC The Last Laugh d'Hunt: Showdown 1896 est disponible

La Hyène (Chasseur) Description → « Harlan Grant et Rictus, sa hyène, étaient les stars inséparables du Cirque mortel. Mais quand l'Héliolithe est arrivée, Rictus a été corrompue et Grant a dû mettre fin aux jours de son amie. Il combat désormais seul contre les sbires de l'Héliolithe, sans jamais oublier le souvenir de Rictus ».

Rugissement du roi (Centenaire) Description → « Monsieur Loyal recueillit un lionceau né dans un cirque sur le déclin et l'entraîna à sauter dans des cerceaux enflammés. Lorsque la corruption s'abattit, le lion, comme enragé, prit feu. La Hyène tua le lion grâce à son fusil pour sauver le public ».

Beau tir (Pax Tir direct) Description → « Approchez, approchez ! Venez manier le célèbre revolver qui appartenait autrefois à l'incontournable Hyène, qui en a ébloui plus d'un grâce à ses spectacles grandioses et mortels ! Perforez votre proie avec style et essayez de na pas trop vous moquer de son désespoir ».

Douce étreinte (grenade accordéon) Description → « La lueur dans le regard d'un animal peut toucher le cœur des hommes, même les plus cruels. Cette grenade accordéon a été utilisée par Harlan Grant pour piéger une hyène. Les yeux de la bête parvinrent à l'adoucir au cœur de la savane étouffante, et il transforma sa proie en compagne ».









Régulièrement, le jeu de tir à la première personne de Crytek,, se dote de nouveaux contenus, notamment des événements ou autres. Il y a très peu de temps,, qui devrait plaire à la communauté.En effet, depuis le 28 janvier 2025,dans la langue de Shakespeare. Remarquons, tout de suite, que ledit contenu additionnel est proposé à 9,99 € sur les différents stores.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC.