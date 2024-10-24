Killzone : Aucun retour envisagé pour la franchise de Guerilla Games

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 24 octobre 2024 à 16h14
Dans une interview, le directeur artistique de Guerilla Games a annoncé que le studio ne développerait pas de nouveau jeu Killzone, préférant se concentrer sur la saga Horizon.
Killzone : Aucun retour envisagé pour la franchise de Guerilla Games
C'est un coup dur pour tous les fans de Killzone. Lancée en 2004 sur PlayStation 2, la série de FPS développée par Guerilla Games a eu droit à 6 titres très appréciés du public, dont Killzone : Shadow Fall, une exclusivité Playstation 4 qui a accompagné le lancement de la console. Mais 11 ans après la sortie de ce dernier, les joueurs réclament un nouvel opus. Cependant, le directeur artistique du studio, Roy Postma, a affirmé que Guerilla Games ne souhaite plus travailler sur cet univers.

L'histoire de Killzone définitivement terminée 

Dans une interview accordée au Washington Post, Roy Postma a révélé que le studio a délibérément pris un virage à 180° en lançant le développement d'Horizon Zero Dawn. L'objectif principal pour les équipes était de travailler sur un jeu à l'ambiance vibrante et colorée, en totale opposition avec l'univers de Killzone.

Il a rajouté que « En tant que studio, nous avions besoin de rafraîchir la palette. C'était, par choix, l'opposé de Killzone. Je pense que les thèmes abordés par cette histoire et ces personnages s'adressent à tous les âges et à toutes les personnes, comme le fait d'avoir une famille d'amis et de trouver sa place dans le monde.» Enfin, il a précisé que le studio avait terminé tout ce qu'il y avait à dire ou à raconter avec Killzone. 


Guerilla Games a donc définitivement tourné la page et se concentre sur le développement des aventures d'Aloy. D'ailleurs, l'héroïne à la chevelure de feu est la star de 2 titres prévus pour la fin d'année 2024Horizon Zero Dawn Remastered (prévu pour le 31 octobre 2024 sur PS5 et PC) ainsi que LEGO Horizon Adventures (prévu pour le 14 novembre 2024 sur PS5, PC et Nintendo Switch).
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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