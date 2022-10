Horizon Zero Dawn : Un remaster PS5 serait en cours de développement

PlayStation Édition Standard (PS5) → 36,99 € au lieu de 79,99 €, soit 54 % de réduction. Carte PSN 50 € → 45,29 € au lieu de 50 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN 20 € → 18,99 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



C'est en 2017 que Guerrilla Games (connu pour la licence Killzone) sort, le premier opus d'une toute nouvelle IP. Très apprécié par les joueurs et les joueuses et ayant reçu de bonnes notes de la part de la presse spécialisée, Horizon Zero Dawn a réussi à se faire une belle place dans le paysage vidéoludique. D'ailleurs, en 2020, le titre s'est offert un portage sur PC et il se pourrait bien qu'En effet, depuis plusieurs heures maintenant, une rumeur à ce sujet circule sur la Toile. Cette information a été reportée par le site MP1ST puis corroborée par VGC . Selon leurs sources, un remaster d'Horizon Zero Dawn pourrait prochainement voir le jour et. Si, pour le moment, Guerilla Games et PlayStation n'ont pas officiellement communiqué à ce sujet, ce remaster semble plausible. Récemment, nous avons eu le droit à The Last of Us Part I, le remake du premier opus, sorti en 2013 sur PS3 puis dans une version remasterisée en 2014.Nous vous invitons, néanmoins, à prendre ces informations avec des pincettes. Il est, bien évidemment, préférable d'attendre une communication officielle de la part du studio de développement en charge de la licence Horizon ou bien de la part de PlayStation, pour savoir si oui ou non un remaster PS5 d'Horizon Zero Dawn verra bien le jour.Rappelons qu'Horizon Zero Dawn est disponible sur PS4 et PC. Le deuxième opus, Horizon Forbidden West, est arrivé au mois de mars de cette année 2022 et est à retrouver sur PS4 et PS5.