Horizon: Zero Dawn Trophées/Succès : Retrouvez la liste complète

Horizon: Zero Dawn dispose d'une liste de trophées et succès, que les joueurs doivent débloquer afin de décrocher le Platine ou 100 % du jeu. Nous vous donnons la liste complète.

Liste des trophées et succès de Horizon: Zero Dawn

Tous les trophées obtenus → Vous avez obtenu tous les trophées d'Horizon Zero Dawn.

→ Vous avez obtenu tous les trophées d'Horizon Zero Dawn. Exécution discrète de 10 machines → Vous avez effectué une exécution discrète sur 10 machines.

→ Vous avez effectué une exécution discrète sur 10 machines. Trois attaques du dessus → Vous avez tué trois ennemis avec la compétence Attaque du dessus.

→ Vous avez tué trois ennemis avec la compétence Attaque du dessus. 10 composants arrachés → Vous avez détaché 10 composants de machines en combat.

→ Vous avez détaché 10 composants de machines en combat. 10 machines vulnérables tuées → Vous avez tué 10 machines vulnérables au feu pendant qu'elles brûlaient ou vulnérables au gel pendant qu'elles étaient gelées.

→ Vous avez tué 10 machines vulnérables au feu pendant qu'elles brûlaient ou vulnérables au gel pendant qu'elles étaient gelées. Cinq armes lourdes arrachées → Vous avez détaché cinq armes lourdes de machines en combat.

→ Vous avez détaché cinq armes lourdes de machines en combat. Sept types de machines piratés → Vous avez déverrouillé et utilisé le piratage sur sept types de machines différents.

→ Vous avez déverrouillé et utilisé le piratage sur sept types de machines différents. Tirs dans la tête sur 30 ennemis humains → Vous avez tué 30 ennemis humains avec des tirs dans la tête.

→ Vous avez tué 30 ennemis humains avec des tirs dans la tête. 23 mannequins de Brouteurs abattus → Vous avez trouvé et renversé tous les mannequins d'entraînement de Brouteurs du territoire nora.

→ Vous avez trouvé et renversé tous les mannequins d'entraînement de Brouteurs du territoire nora. Première modification → Vous avez utilisé une bobine d'arme ou un tissu de tenue sur une arme ou une tenue modifiable.

→ Vous avez utilisé une bobine d'arme ou un tissu de tenue sur une arme ou une tenue modifiable. Toutes les machines d'acquisition tuées → Vous avez tué au moins un spécimen de chaque type de machine d'acquisition.

→ Vous avez tué au moins un spécimen de chaque type de machine d'acquisition. Toutes les machines de reconnaissance tuées → Vous avez tué au moins un spécimen de chaque type de machine de reconnaissance.

→ Vous avez tué au moins un spécimen de chaque type de machine de reconnaissance. Toutes les machines de combat tuées → Vous avez tué au moins un spécimen de chaque type de machine de combat.

→ Vous avez tué au moins un spécimen de chaque type de machine de combat. Toutes les machines de transport tuées → Vous avez tué au moins un spécimen de chaque type de machine de transport.

→ Vous avez tué au moins un spécimen de chaque type de machine de transport. Niveau 10 atteint → Vous avez atteint le niveau de joueur 10.

→ Vous avez atteint le niveau de joueur 10. Niveau 25 atteint → Vous avez atteint le niveau de joueur 25.

→ Vous avez atteint le niveau de joueur 25. Niveau 40 atteint → Vous avez atteint le niveau de joueur 40.

→ Vous avez atteint le niveau de joueur 40. Niveau 50 atteint → Vous avez atteint le niveau de joueur 50.

→ Vous avez atteint le niveau de joueur 50. Toutes les compétences apprises → Vous avez appris toutes les compétences disponibles.

→ Vous avez appris toutes les compétences disponibles. Premier Grand-cou piraté → Vous avez escaladé un Grand-cou et accédé à ses informations.

→ Vous avez escaladé un Grand-cou et accédé à ses informations. Premier camp de bandits sécurisé → Vous avez repris une colonie à un clan de bandits.

→ Vous avez repris une colonie à un clan de bandits. Premier noyau piraté → Vous avez atteint le noyau d'un creuset et accédé à ses informations.

→ Vous avez atteint le noyau d'un creuset et accédé à ses informations. Tous les Soleils d'une zone de chasse → Vous avez gagné au moins un insigne de demi-Soleil dans chacune des trois épreuves de l'une des zones de chasse.

→ Vous avez gagné au moins un insigne de demi-Soleil dans chacune des trois épreuves de l'une des zones de chasse. Soleils radieux sur une zone de chasse → Vous avez gagné un insigne de Soleil radieux dans chacune des trois épreuves de l'une des zones de chasse.

→ Vous avez gagné un insigne de Soleil radieux dans chacune des trois épreuves de l'une des zones de chasse. Première zone corrompue purifiée → Vous avez tué toutes les machines corrompues d'une zone corrompue.

→ Vous avez tué toutes les machines corrompues d'une zone corrompue. Tous les Grands-cous piraté s → Vous avez escaladé tous les Grands-cous et accédé à leurs informations.

s → Vous avez escaladé tous les Grands-cous et accédé à leurs informations. Tous les camps de bandits sécurisés → Vous avez repris toutes les colonies aux clans de bandits.

→ Vous avez repris toutes les colonies aux clans de bandits. Tous les noyaux piratés → Vous avez atteint le noyau de tous les creusets et accédé à leurs informations.

→ Vous avez atteint le noyau de tous les creusets et accédé à leurs informations. Tous les Soleils de toutes les zones de chasse → Vous avez gagné au moins un insigne de demi-Soleil dans toutes les épreuves de toutes les zones de chasse.

→ Vous avez gagné au moins un insigne de demi-Soleil dans toutes les épreuves de toutes les zones de chasse. Soleils radieux dans toutes les zones de chasse → Vous avez gagné un Soleil radieux dans toutes les épreuves de toutes les zones de chasse.

→ Vous avez gagné un Soleil radieux dans toutes les épreuves de toutes les zones de chasse. Toutes les zones corrompues purifiées → Vous avez tué toutes les machines corrompues de toutes les zones corrompues.

→ Vous avez tué toutes les machines corrompues de toutes les zones corrompues. Toutes les machines cataloguées → Vous avez croisé et scanné avec votre focus tous les types de machines.

→ Vous avez croisé et scanné avec votre focus tous les types de machines. Premier projecteur trouvé → Vous avez trouvé et accédé à un projecteur.

→ Vous avez trouvé et accédé à un projecteur. Première fleur de métal trouvée → Vous avez trouvé une étrange fleur de métal.

→ Vous avez trouvé une étrange fleur de métal. Première statuette banuk trouvée → Vous avez trouvé une statuette en bois abandonnée par un voyageur banuk.

→ Vous avez trouvé une statuette en bois abandonnée par un voyageur banuk. Premier réceptacle antique trouvé → Vous avez trouvé un réceptacle antique jadis utilisé par les Anciens.

→ Vous avez trouvé un réceptacle antique jadis utilisé par les Anciens. Tous les projecteurs trouvés → Vous avez trouvé et accédé à tous les projecteurs.

→ Vous avez trouvé et accédé à tous les projecteurs. Toutes les fleurs de métal trouvées → Vous avez trouvé toutes les fleurs de métal.

→ Vous avez trouvé toutes les fleurs de métal. Toutes les statuettes banuks trouvées → Vous avez trouvé toutes les statuettes d'Arnuk.

→ Vous avez trouvé toutes les statuettes d'Arnuk. Tous les réceptacles antiques trouvés → Vous avez trouvé tous les réceptacles antiques.

→ Vous avez trouvé tous les réceptacles antiques. Tenue de porteuse de bouclier obtenue → Vous avez découvert une technologie ancienne et l'avez utilisée.

→ Vous avez découvert une technologie ancienne et l'avez utilisée. Leçons de Rost suivies → Vous avez appris à chasser et à combattre avec Rost.

→ Vous avez appris à chasser et à combattre avec Rost. Dents de scie vaincu → Vous avez vaincu le Dents de scie qui menaçait les Noras.

→ Vous avez vaincu le Dents de scie qui menaçait les Noras. Vainqueur de l'Éclosion → Vous avez vaincu l'adversité et remporté la première place à l'Éclosion.

→ Vous avez vaincu l'adversité et remporté la première place à l'Éclosion. Corruption combattue → Vous avez éliminé la corruption de la vallée des Noras.

→ Vous avez éliminé la corruption de la vallée des Noras. Passé dévoilé → Vous avez découvert le passé à la Fin du Créateur.

→ Vous avez découvert le passé à la Fin du Créateur. Réseau de l'Éclipse planté → Vous avez infiltré le campement de soldats de l'Éclipse et fait planter leur réseau.

→ Vous avez infiltré le campement de soldats de l'Éclipse et fait planter leur réseau. Vérité découverte → Vous avez découvert la vérité sur Aube zéro.

→ Vous avez découvert la vérité sur Aube zéro. Fin du siège de la Toute-Mère → Vous avez vaincu les intrus et avez pénétré dans la montagne sacrée.

→ Vous avez vaincu les intrus et avez pénétré dans la montagne sacrée. Arme puissante obtenue → Vous avez exploré la Montagne déchue et avez récupéré une arme puissante.

→ Vous avez exploré la Montagne déchue et avez récupéré une arme puissante. Tous les alliés recrutés → Les actes d'Aloy ont convaincu tous les alliés potentiels de rejoindre la bataille.

→ Les actes d'Aloy ont convaincu tous les alliés potentiels de rejoindre la bataille. Menace des machines de guerre éliminée → Vous avez mis fin à la menace des machines de guerre antiques.

→ Vous avez mis fin à la menace des machines de guerre antiques. Victorieuse avec la chef de guerre → Vous avez trouvé la chef de guerre nora et avez vaincu les tueurs dans l'Anneau de Métal.

→ Vous avez trouvé la chef de guerre nora et avez vaincu les tueurs dans l'Anneau de Métal. Ennemis de Méridian vaincus → Vous avez aidé Érend à découvrir ce qu'il était arrivé à Ersa et avez dévoilé un complot contre Méridian.

→ Vous avez aidé Érend à découvrir ce qu'il était arrivé à Ersa et avez dévoilé un complot contre Méridian. Transfuges aidés → Vous avez aidé Uthid et l'enfant-roi Itamen à fuir les Carjas de l'Ombre.

→ Vous avez aidé Uthid et l'enfant-roi Itamen à fuir les Carjas de l'Ombre. Rougemors chassé avec Talanah → Vous avez grimpé les échelons du Pavillon des chasseurs et avez aidé Talanah à vaincre Rougemors.







PC (Steam) Édition Standard → 22,89 € au lieu de 50 €, soit 54 % de réduction.

(Steam) PS4 & PS5

Carte PSN 60 € → 55,89 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Comme la plupart des autres jeux, Horizon: Zero Dawn propose de nombreux. Les joueurs et les joueuses qui souhaitent obtenir le Platine ou bien le 100 % du jeu d'action-aventure en monde ouvert doivent, bien évidemment, s'y intéresser. C'est pourquoi nous vous proposonsLe Platine desera loin d'être facile, mais de nombreux joueurs vont tenter l'expérience avec la sortie de la version remasterisée, en cette fin d'année 2024.du titre demandent aux joueurs d'explorer diverses zones, de récolter des ressources mais aussi d'effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus tarder, voiciLe remaster de Horizon: Zero Dawn est disponible depuis le 31 octobre 2024, sur PC et PlayStation 5. La version originale est, elle, sortie en 2017. Si vous souhaitez acheter le jeu, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC ainsi que des cartes PSN avec de belles réductions :