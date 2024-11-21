Horizon Zero Dawn Remastered Steam Deck : Est-il possible d'y jouer sur la console de Valve ?

La dernière console de Valve, le Steam Deck, est un franc succès. Certaines personnes de la communauté se demandent si elle est capable de faire tourner Horizon Zero Dawn Remastered. Nous vous partageons la réponse.

Est-il possible de jouer à Horizon Zero Dawn Remastered sur le Steam Deck ?







We're happy to share that Horizon Zero Dawn Remastered is Steam Deck Verified! ✅



Explore the vast, vibrant world of Horizon with stunning new visuals on your handheld device now!#HorizonZeroDawnRemastered pic.twitter.com/WD4ELhbjpg — Nixxes Software (@NixxesSoftware) November 20, 2024

PC (Steam) Édition Standard → 22,89 € au lieu de 50 €, soit 54 % de réduction.

(Steam) PS5

Carte PSN 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.



Le, qui est sorti au cours de l'année 2022, a été acheté par de nombreuses personnes, notamment par celles et ceux qui désirent profiter de leurs jeux tranquillement dans leur canapé ou bien au cours de déplacements. Ainsi, les joueurs et les joueuses se demandent régulièrement si les titres disponibles dans leur bibliothèque vidéoludique fonctionnent comme il se doit sur ladite console de Valve. La communauté se pose notamment cette question pour la version remasterisée des premières aventures d'Aloy et souhaite, ainsi, savoirLa communauté sera, très certainement, ravie d'apprendre que la réponse est oui :. Dès lors, les détenteurs de la console de Valve peuvent très bien l'utiliser pour découvrir ou redécouvrir l'aventure d'Aloy, s'ils le désirent.Guerrilla Games et Nixxes Software ont notamment partagé cette information sur la page Steam du jeu. En effet, sur celle-ci, nous pouvons voir la mention « Compatible » dans l'encart « Compatibilité avec le Steam Deck ». De plus, Nixxes Software l'a annoncé via une publication, datant du 20 novembre 2024, sur son compte Twitter/X.Pour conclure, rappelons qu'est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5 ainsi que sur PC (notamment via Steam et l'Epic Games Store). Si vous souhaitez acheter le jeu, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC ainsi que des cartes PlayStation Store avec de belles réductions :