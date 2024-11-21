Horizon Zero Dawn Remastered Steam Deck : Est-il possible d'y jouer sur la console de Valve ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 novembre 2024 à 17h03
La dernière console de Valve, le Steam Deck, est un franc succès. Certaines personnes de la communauté se demandent si elle est capable de faire tourner Horizon Zero Dawn Remastered. Nous vous partageons la réponse.
Horizon Zero Dawn Remastered Steam Deck : Est-il possible d'y jouer sur la console de Valve ?
Le Steam Deck, qui est sorti au cours de l'année 2022, a été acheté par de nombreuses personnes, notamment par celles et ceux qui désirent profiter de leurs jeux tranquillement dans leur canapé ou bien au cours de déplacements. Ainsi, les joueurs et les joueuses se demandent régulièrement si les titres disponibles dans leur bibliothèque vidéoludique fonctionnent comme il se doit sur ladite console de Valve. La communauté se pose notamment cette question pour la version remasterisée des premières aventures d'Aloy et souhaite, ainsi, savoir s'il est possible de jouer à Horizon Zero Dawn Remastered sur Steam Deck ou non.

Est-il possible de jouer à Horizon Zero Dawn Remastered sur le Steam Deck ?

La communauté sera, très certainement, ravie d'apprendre que la réponse est oui : Horizon Zero Dawn Remastered est bel et bien jouable sur le Steam Deck. Dès lors, les détenteurs de la console de Valve peuvent très bien l'utiliser pour découvrir ou redécouvrir l'aventure d'Aloy, s'ils le désirent.
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Guerrilla Games et Nixxes Software ont notamment partagé cette information sur la page Steam du jeu. En effet, sur celle-ci, nous pouvons voir la mention « Compatible » dans l'encart « Compatibilité avec le Steam Deck ». De plus, Nixxes Software l'a annoncé via une publication, datant du 20 novembre 2024, sur son compte Twitter/X. 
Pour conclure, rappelons qu'Horizon Zero Dawn Remastered est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5 ainsi que sur PC (notamment via Steam et l'Epic Games Store). Si vous souhaitez acheter le jeu, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC ainsi que des cartes PlayStation Store avec de belles réductions : 
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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