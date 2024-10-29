Horizon Zero Dawn Remastered : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 octobre 2024 à 11h07
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Horizon Zero Dawn Remastered.
Horizon Zero Dawn Remastered : Les configurations PC
Comme de nombreux autres jeux, Horizon Zero Dawn va avoir le droit à une version remasterisée, qui est baptisée Horizon Zero Dawn Remastered. Prévu pour la fin du mois d'octobre 2024, le titre doit arriver sur plusieurs plateformes de jeu, dont sur PC.

De nombreux joueurs et joueuses, qui comptent découvrir ou redécouvrir les premières aventures d'Aloy, se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Horizon Zero Dawn Remastered.

Configurations PC Horizon Zero Dawn Remastered

Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas d'Horizon Zero Dawn Remastered, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive, pour toutes les configurations requises. Par ailleurs, d'après les informations dévoilées par les équipes en charge, les joueurs et les joueuses doivent posséder 135 Go d'espace disque disponible pour installer le jeu.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC d'Horizon Zero Dawn Remastered ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Config minimale

  • Système d'exploitation → Windows 10 64 Bit
  • Mémoire vive → 16 Go de mémoire vive
  • Processeur → Intel Core i3-8100 ou AMD Ryzen 3 1300X
  • Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 1650 4 Go ou AMD Radeon RX 5500 XT 4 Go
  • Espace disque → 135 Go d'espace disque disponible
  • Note « Very Low » ; 720p - 30 FPS

Config recommandée

  • Système d'exploitation → Windows 10 64 Bit
  • Mémoire vive → 16 Go de mémoire vive
  • Processeur → Intel Core i5-8600 ou AMD Ryzen 5 3600
  • Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 3060 ou AMD Radeon RX 5700
  • Espace disque → 135 Go d'espace disque disponible
  • Note « Medium » - 1080p - 60 FPS.
horizon-zero-dawn-remastered-configurations-pc-details

Config « High »

  • Système d'exploitation → Windows 10 64 Bit
  • Mémoire vive → 16 Go de mémoire vive
  • Processeur → Intel Core i7-9700 ou AMD Ryzen 7 3700X
  • Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6800
  • Espace disque → 135 Go d'espace disque disponible
  • Note → « High » - 1440p - 60 FPS ou 4K - 30 FPS.

Config « Very High »

  • Système d'exploitation → Windows 10 64 Bit
  • Mémoire vive → 16 Go de mémoire vive
  • Processeur → Intel Core i7-11700 ou AMD Ryzen 7 5700X
  • Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 4080 ou AMD Radeon RX 7900 XT
  • Espace disque → 135 Go d'espace disque disponible
  • Note → « Very High » - 4K - 60 FPS
Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Horizon Zero Dawn Remastered arrive le 31 octobre 2024 sur PC ainsi que sur PS5. Si vous souhaitez acheter le jeu, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC ainsi que des cartes PSN avec de belles réductions : 
  • PC (Steam)
    • Édition Standard → 22,89 € au lieu de 50 €, soit 54 % de réduction.
  • PS4 & PS5
    • Carte PSN 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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