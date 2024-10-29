Horizon Zero Dawn Remastered : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Horizon Zero Dawn Remastered.

Configurations PC Horizon Zero Dawn Remastered

Config minimale

Système d'exploitation → Windows 10 64 Bit

Windows 10 64 Bit Mémoire vive → 16 Go de mémoire vive

16 Go de mémoire vive Processeur → Intel Core i3-8100 ou AMD Ryzen 3 1300X

Intel Core i3-8100 ou AMD Ryzen 3 1300X Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 1650 4 Go ou AMD Radeon RX 5500 XT 4 Go

NVIDIA GeForce GTX 1650 4 Go ou AMD Radeon RX 5500 XT 4 Go Espace disque → 135 Go d'espace disque disponible

135 Go d'espace disque disponible Note → « Very Low » ; 720p - 30 FPS

Config recommandée

Système d'exploitation → Windows 10 64 Bit

Windows 10 64 Bit Mémoire vive → 16 Go de mémoire vive

16 Go de mémoire vive Processeur → Intel Core i5-8600 ou AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-8600 ou AMD Ryzen 5 3600 Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 3060 ou AMD Radeon RX 5700

NVIDIA GeForce RTX 3060 ou AMD Radeon RX 5700 Espace disque → 135 Go d'espace disque disponible

135 Go d'espace disque disponible Note → « Medium » - 1080p - 60 FPS.

Config « High »

Système d'exploitation → Windows 10 64 Bit

Windows 10 64 Bit Mémoire vive → 16 Go de mémoire vive

16 Go de mémoire vive Processeur → Intel Core i7-9700 ou AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7-9700 ou AMD Ryzen 7 3700X Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6800

NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6800 Espace disque → 135 Go d'espace disque disponible

135 Go d'espace disque disponible Note → « High » - 1440p - 60 FPS ou 4K - 30 FPS.

Config « Very High »

Système d'exploitation → Windows 10 64 Bit

Windows 10 64 Bit Mémoire vive → 16 Go de mémoire vive

16 Go de mémoire vive Processeur → Intel Core i7-11700 ou AMD Ryzen 7 5700X

Intel Core i7-11700 ou AMD Ryzen 7 5700X Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 4080 ou AMD Radeon RX 7900 XT

NVIDIA GeForce RTX 4080 ou AMD Radeon RX 7900 XT Espace disque → 135 Go d'espace disque disponible

135 Go d'espace disque disponible Note → « Very High » - 4K - 60 FPS

PC (Steam) Édition Standard → 22,89 € au lieu de 50 €, soit 54 % de réduction.

(Steam) PS4 & PS5

Carte PSN 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Comme de nombreux autres jeux,va avoir le droit à une version remasterisée, qui est baptisée Horizon Zero Dawn Remastered. Prévu pour la fin du mois d'octobre 2024, le titre doit arriver sur plusieurs plateformes de jeu, dont sur PC.De nombreux joueurs et joueuses, qui comptent découvrir ou redécouvrir les premières aventures d'Aloy, se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas d', sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive, pour toutes les configurations requises. Par ailleurs, d'après les informations dévoilées par les équipes en charge, les joueurs et les joueuses doivent posséder 135 Go d'espace disque disponible pour installer le jeu.Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Rappelons, en guise de conclusion, qu'arrive le 31 octobre 2024 sur PC ainsi que sur PS5. Si vous souhaitez acheter le jeu, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC ainsi que des cartes PSN avec de belles réductions :