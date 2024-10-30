Horizon Zero Dawn Remastered : Heure de sortie en France sur PS5 et PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 octobre 2024 à 15h14
Retrouvez toutes les informations relatives à l'heure de sortie d'Horizon Zero Dawn Remastered sur PS5 ainsi que sur PC, afin d'être prêt pour le lancement.
Horizon Zero Dawn Remastered : Heure de sortie en France sur PS5 et PC
Horizon Zero Dawn va se doter le 31 octobre 2024 d'une toute nouvelle version remasterisée, qui est baptisée Horizon Zero Dawn Remastered. Le titre doit débarquer, à la date indiquée précédemment, sur PS5 mais aussi sur PC. De nombreux joueurs et joueuses comptent découvrir ou bien redécouvrir les premières aventures d'Aloy, et ce, sous un meilleur jour. Dans ce qui suit, nous vous indiquons l'heure de sortie d'Horizon Zero Dawn Remastered, en France, sur PS5 ainsi que sur PC, afin que vous puissiez lancer le jeu dès que possible.

À quelle heure sort Horizon Zero Dawn Remastered en France sur PS5 et PC ?

Cette question revient très fréquemment, et plus précisément à l'approche d'un jeu car une partie de la communauté désire toujours en profiter le plus rapidement possible. Soulignons qu'en règle générale, la sortie d'un titre se fait soit à minuit, soit en fin de journée.

Dans le cas de la version remasterisée d'Horizon Zero Dawn, remarquons que l'horaire n'est pas le même pour les plateformes de jeu concernées, à savoir la PS5 et le PC. De ce fait, d'après les informations partagées par Nixxes Software dans un article sur le site PlayStation Blog, l'heure de sortie d'Horizon Zero Dawn Remastered est fixée à 00h (heure française) sur PS5 et à 16h (heure française) sur PC, le 31 octobre 2024.

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Rappelons que les joueurs et les joueuses qui possèdent le jeu de base, Horizon Zero Dawn, peuvent profiter d'une mise à jour vers la version remasterisée à 9,99 €. Un compte PlayStation Network est, par ailleurs, requis sur PC.

Miniature vidéo

Rendez-vous donc le 31 octobre 2024 pour parcourir le RPG Horizon Zero Dawn Remastered, qui débarque, à cette date, sur PS5 ainsi que sur PC (notamment via la plateforme de Valve, Steam, et via l'Epic Games Store). Si vous souhaitez acheter le jeu, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC ainsi que des cartes PSN avec de belles réductions : 
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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