Horizon: Zero Dawn : Quelle est sa durée de vie ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 31 octobre 2024 à 16h55
Retrouvez toutes les informations relatives à la durée de vie de Horizon: Zero Dawn et le nombre d'heures nécessaires pour le terminer à 100 %.
Horizon: Zero Dawn : Quelle est sa durée de vie ?
Horizon: Zero Dawn est disponible depuis 2017 et revient dans une version remasterisée en cette fin d'année 2024, sur PC et PS5. De nombreux joueurs pourront (re)découvrir cette expérience en monde ouvert, dans laquelle nous incarnons Aloy, qui se retrouve seule dans ce monde et va tenter de découvrir les mystères autour de ses origines.

Licence très appréciée, qui a même eu le droit à une suite, Horizon: Zero Dawn Remastered sera joué par de nouveaux joueurs également, qui peuvent se poser plusieurs questions, notamment sur la durée de vie de Horizon: Zero Dawn et, donc, combien de temps faut-il pour terminer l'histoire ou bien atteindre le 100 %.

Combien d'heures pour terminer Horizon: Zero Dawn ?

Comme pour la plupart des jeux, la durée de vie de Horizon: Zero Dawn varie, nécessairement, en fonction de votre façon de jouer d'autant plus que nous sommes ici dans un monde ouvert riche en activités. Comme vous vous en doutez, un joueur qui cherche à obtenir le 100 % ou bien le Platine de Horizon: Zero Dawn passera plus de temps sur le soft que quelqu'un ne s'intéressant qu'aux missions de l'histoire principale. Par ailleurs, cela dépendra également du mode de difficulté que vous avez choisi.
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Estimation de la durée de vie de Horizon: Zero Dawn

Toutefois, voici une estimation du nombre d'heures que vous passerez sur Horizon: Zero Dawn avant de le terminer, et donc avant de voir l'écran des crédits défiler, et ce selon différents objectifs.
  • Histoire principale → Environ 30 heures
  • Histoire principale et quelques quêtes annexes → Entre 35 et 40 heures
  • Terminer le jeu à 100 % → Une cinquantaine d'heures (entre 45h et 55h)
Une durée de vie tout à fait raisonnable, qui permettra à de nombreux joueurs de le terminer tout en profitant de la beauté du monde, remis à niveau avec cette version remasterisée.

Miniature vidéo

Le remaster de Horizon: Zero Dawn est disponible depuis le 31 octobre 2024, sur PC et PlayStation 5. La version originale est, elle, sortie en 2017. Si vous souhaitez acheter le jeu, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC ainsi que des cartes PSN avec de belles réductions : 
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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