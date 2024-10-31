Horizon: Zero Dawn : Quelle est sa durée de vie ?

Retrouvez toutes les informations relatives à la durée de vie de Horizon: Zero Dawn et le nombre d'heures nécessaires pour le terminer à 100 %.

Combien d'heures pour terminer Horizon: Zero Dawn ?







Estimation de la durée de vie de Horizon: Zero Dawn

Histoire principale → Environ 30 heures

→ Environ 30 heures Histoire principale et quelques quêtes annexes → Entre 35 et 40 heures

→ Entre 35 et 40 heures Terminer le jeu à 100 % → Une cinquantaine d'heures (entre 45h et 55h)

PC (Steam) Édition Standard → 22,89 € au lieu de 50 €, soit 54 % de réduction.

(Steam) PS4 & PS5

Carte PSN 60 € → 55,89 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



est disponible depuis 2017 et revient dans une version remasterisée en cette fin d'année 2024, sur PC et PS5. De nombreux joueurs pourront (re)découvrir cette expérience en monde ouvert, dans laquelle nous incarnons Aloy, qui se retrouve seule dans ce monde et va tenter de découvrir les mystères autour de ses origines.Licence très appréciée, qui a même eu le droit à une suite,sera joué par de nouveaux joueurs également, qui peuvent se poser plusieurs questions, notamment surComme pour la plupart des jeux,varie, nécessairement, en fonction de votre façon de jouer d'autant plus que nous sommes ici dans un monde ouvert riche en activités. Comme vous vous en doutez, un joueur qui cherche à obtenir le 100 % ou bien le Platine depassera plus de temps sur le soft que quelqu'un ne s'intéressant qu'aux missions de l'histoire principale. Par ailleurs, cela dépendra également du mode de difficulté que vous avez choisi.Toutefois, voici une estimation duque vous passerez suravant de le terminer, et donc avant de voir l'écran des crédits défiler, et ce selon différents objectifs., qui permettra à de nombreux joueurs de le terminer tout en profitant de la beauté du monde, remis à niveau avec cette version remasterisée.Le remaster de Horizon: Zero Dawn est disponible depuis le 31 octobre 2024, sur PC et PlayStation 5. La version originale est, elle, sortie en 2017. Si vous souhaitez acheter le jeu, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC ainsi que des cartes PSN avec de belles réductions :