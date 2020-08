Horizon Zero Dawn : Le patch 1.02 est disponible

Patch note MàJ 1.02 Horizon Zero Dawn Corrections de crashs Correction d'un problème où les joueurs subissaient un crash lors de leur première partie lorsque le menu « optimisation du jeu » était actif et qu'ils manquaient de l'espace sur le disque.

Correction d'un problème où les joueurs subissaient un crash s'ils mettaient à jour les drivers alors que le jeu était déjà optimisé.

Correction d'un problème causant un crash provoqué par la mémoire. Améliorations de jeu Améliorations des performances lors de la sauvegarde automatique.

Correction d'un problème où la V-sync ne fonctionnait pas correctement.

Correction d'un problème causant des animations désynchronisées si le joueur était bloqué à 30 FPS.

Réduction de la mémoire utilisée lors du streaming. Autres Les rapports de crashs seront maintenant plus clairs, avec un identifiant pour chaque joueur permettant de communiquer avec le service client.

Ajout de fonctionnalités pour améliorer la collecte de données lors d'un rapport.

Comme vous devez le savoir, le portage d' Horizon Zero Dawn n'est pas des plus simples, étant donné que moult joueurs souffrent de problèmes, que ce soit des crashs récurrents ou des problèmes de performances. Guerrilla Games a donc très vite voulu régler les soucis afin que l'expérience devienne bien meilleure pour les joueurs. De ce fait, Toutefois, le studio néerlandais précise que d'autres problèmes sont connus et seront très prochainement réglés. En attendant, vous pouvez découvrir le contenu de la mise à jour 1.02 ci-dessous. est disponible sur PC depuis le 7 août dernier, via Epic Games et Steam. Il reste bien évidemment disponible sur PS4