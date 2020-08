Horizon : Zero Dawn : Le patch 1.01 est disponible

Correction d'un problème qui causait des crashs au démarrage.

Correction d'un problème empêchant de sauvegarder la partie/des photos si le pseudo Steam comportait des caractères spéciaux.

Nombreuses améliorations.

, et n'a malheureusement pas répondu aux attentes de la communauté. En cause, de nombreux crashs et autres problèmes rendant l'expérience bien moins agréable.Guerrilla Games n'a pas tardé à réagir en publiant ce 14 août un premier patch correctif,. Au programme nous retrouvons :Le studio néerlandais précise également que, et devraient être corrigés prochainement. Vous pouvez retrouver le patch note directement sur Reddit est disponible sur PC depuis le 7 août dernier, via Epic Games et Steam. La version Steam peut d'ailleurs être achetée à moindre coût via notre partenaire. Il reste bien évidemment disponible sur PS4