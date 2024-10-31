Horizon: Zero Dawn : Carte (map) interactive

L'utilisation d'une carte interactive pour Horizon: Zero Dawn peut être un gain de temps non négligeable pour valider vos quêtes et récolter des ressources, c'est pourquoi nous vous indiquons laquelle choisir.

Carte interactive de Horizon: Zero Dawn

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PC (Steam) Édition Standard → 22,89 € au lieu de 50 €, soit 54 % de réduction.

(Steam) PS4 & PS5

Carte PSN 60 € → 55,89 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



est un jeu d'action en monde ouvert post-apocalyptique. De fait, il n'est pas forcément facile de savoir, lorsque nous débutons l'expérience, où trouver tel ou tel objet puisque le monde est relativement vaste. Ainsi, pour gagner de précieuses minutes, il est possible d'utiliserComme nous vous le disions,regorge d'activités et de points d'intérêt en tout genre, que ce soit pour les quêtes secondaires, découvrir tous les secrets ou même la validation à 100 % du titre. Durant les premières heures de jeu, il ne sera pas facile de débusquer les ressources nécessaires à la progression ou demandées pour certaines activités secondaires, c'est pourquoi l'aide d'uneest évidemment la bienvenue.Grâce à cette, qui vous propose toutes les régions du monde de Horizon: Zero Dawn, qui est relativement vaste et vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sur cette, nous pouvons effectivement afficher toutes les ressources du jeu, que ce soit les collectibles, les ruines, les PNJ ou encore toutes les activités possibles. En d'autres termes, si vous êtes un peu perdu et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous tourner vers cette, qui devrait vous faire gagner un temps non négligeable dans vos recherches.Vous pourrez utiliser la barre de recherche pour localiser quelque chose en particulier, ou sélectionner une ressource ou un lieu via un menu se trouvant sur la partie gauche de l'écran. Comme vous aurez l'occasion de le voir, celui-ci est assez complet, tout comme la carte.En bref, si vous faites partie des joueurs désireux de ne pas perdre trop de temps en recherchant certaines choses, ou que vous avez tout simplement oublié où trouver des ressources spécifiques,, laquelle reste, comme nous vous le disions, la plus complète à l'heure actuelle.Le remaster de Horizon: Zero Dawn est disponible depuis le 31 octobre 2024, sur PC et PlayStation 5. La version originale est, elle, sortie en 2017. Si vous souhaitez acheter le jeu, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC ainsi que des cartes PSN avec de belles réductions :