Horizon: Zero Dawn : Carte (map) interactive

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 31 octobre 2024 à 12h34
L'utilisation d'une carte interactive pour Horizon: Zero Dawn peut être un gain de temps non négligeable pour valider vos quêtes et récolter des ressources, c'est pourquoi nous vous indiquons laquelle choisir.
Horizon: Zero Dawn : Carte (map) interactive
Horizon: Zero Dawn est un jeu d'action en monde ouvert post-apocalyptique. De fait, il n'est pas forcément facile de savoir, lorsque nous débutons l'expérience, où trouver tel ou tel objet puisque le monde est relativement vaste. Ainsi, pour gagner de précieuses minutes, il est possible d'utiliser une carte interactive de Horizon: Zero Dawn.

Carte interactive de Horizon: Zero Dawn

Comme nous vous le disions, Horizon: Zero Dawn regorge d'activités et de points d'intérêt en tout genre, que ce soit pour les quêtes secondaires, découvrir tous les secrets ou même la validation à 100 % du titre. Durant les premières heures de jeu, il ne sera pas facile de débusquer les ressources nécessaires à la progression ou demandées pour certaines activités secondaires, c'est pourquoi l'aide d'une map interactive Horizon: Zero Dawn est évidemment la bienvenue. 
  • Meilleure carte interactive de Horizon: Zero Dawn mapgenie.
Grâce à cette carte, qui vous propose toutes les régions du monde de Horizon: Zero Dawn, qui est relativement vaste et vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sur cette map interactive, nous pouvons effectivement afficher toutes les ressources du jeu, que ce soit les collectibles, les ruines, les PNJ ou encore toutes les activités possibles. En d'autres termes, si vous êtes un peu perdu et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous tourner vers cette carte interactive de Horizon: Zero Dawn, qui devrait vous faire gagner un temps non négligeable dans vos recherches.

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Vous pourrez utiliser la barre de recherche pour localiser quelque chose en particulier, ou sélectionner une ressource ou un lieu via un menu se trouvant sur la partie gauche de l'écran. Comme vous aurez l'occasion de le voir, celui-ci est assez complet, tout comme la carte. 
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En bref, si vous faites partie des joueurs désireux de ne pas perdre trop de temps en recherchant certaines choses, ou que vous avez tout simplement oublié où trouver des ressources spécifiques, vous pouvez utiliser cette carte interactive de Horizon: Zero Dawn, laquelle reste, comme nous vous le disions, la plus complète à l'heure actuelle. 

Miniature vidéo

Le remaster de Horizon: Zero Dawn est disponible depuis le 31 octobre 2024, sur PC et PlayStation 5. La version originale est, elle, sortie en 2017. Si vous souhaitez acheter le jeu, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC ainsi que des cartes PSN avec de belles réductions : 
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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