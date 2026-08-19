Le prochain jeu solo Horizon ne sortira pas avant de très nombreuses années

Les fans des aventures d'Aloy vont devoir s'armer de patience. Selon de récentes informations, le prochain volet solo de la saga Horizon ne verrait pas le jour avant plusieurs années, le studio Guerrilla Games ayant concentré ses efforts sur le projet multijoueur actuellement en pleine refonte.

L'attente risque d'être particulièrement longue pour les amateurs des aventures d'Aloy. Alors que la franchise phare de PlayStation continue de s'étendre, de nouvelles informations révèlent que le prochain titre principal en solo est encore très loin d'être terminé. Le studio néerlandais Guerrilla Games a en effet alloué la grande majorité de ses ressources à Horizon Hunters Gathering, délaissant temporairement la suite directe de la série.

Le prochain jeu solo n'arrivera pas avant très longtemps

Annoncé en février dernier, le titre multijoueur traverse un moment difficile et après les retours des joueurs, le studio aurait fait le choix de revoir certains points, rallongeant son temps de développement.

Cette concentration massive des équipes sur le projet multijoueur a un impact direct sur le développement du prochain opus solo. Toujours selon Jason Schreier, seule une équipe très réduite a commencé à travailler sur la suite des aventures d'Aloy. Le projet n'est donc pas encore entré dans sa phase de production à grande échelle.

Le journaliste a d'ailleurs tenu à clarifier la situation sur les réseaux sociaux pour éviter tout faux espoir chez les joueurs.

Comme je l'ai signalé par le passé, la quasi-totalité de Guerrilla Games travaille sur Horizon Hunters Gathering depuis quelques années, et le prochain jeu solo principal Horizon est encore très, très loin.

As I've reported in the past, almost all of Guerrilla Games has been working on Horizon Hunters Gathering for the last few years, and the next mainline single-player Horizon game is still far, far away. — Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 19 août 2026 à 14:30

Un avenir transmédia pour la franchise

Si le jeu solo se fait attendre, tout comme Horizon Hunters Gathering qui est donc en partie reboot, la licence Horizon ne va pas disparaître des radars pour autant. L'univers créé par Guerrilla Games va continuer de s'étendre à travers d'autres formats. Un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, intitulé Horizon Steel Frontiers, est d'ores et déjà programmé pour l'année prochaine. De plus, une adaptation cinématographique est toujours en préparation.

Les passionnés de l'univers post-apocalyptique auront donc de quoi se mettre sous la dent dans les mois à venir. Toutefois, celles et ceux qui espèrent retrouver l'immersion d'une vaste épopée solitaire devront prendre leur mal en patience. La stratégie actuelle de PlayStation semble privilégier la diversification de ses licences phares, quitte à repousser les suites canoniques tant attendues par la communauté.

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