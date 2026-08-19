Le prochain jeu solo Horizon ne sortira pas avant de très nombreuses années

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 août 2026 à 17h07
Les fans des aventures d'Aloy vont devoir s'armer de patience. Selon de récentes informations, le prochain volet solo de la saga Horizon ne verrait pas le jour avant plusieurs années, le studio Guerrilla Games ayant concentré ses efforts sur le projet multijoueur actuellement en pleine refonte.
Le prochain jeu solo Horizon ne sortira pas avant de très nombreuses années

L'attente risque d'être particulièrement longue pour les amateurs des aventures d'Aloy. Alors que la franchise phare de PlayStation continue de s'étendre, de nouvelles informations révèlent que le prochain titre principal en solo est encore très loin d'être terminé. Le studio néerlandais Guerrilla Games a en effet alloué la grande majorité de ses ressources à Horizon Hunters Gathering, délaissant temporairement la suite directe de la série.

Le prochain jeu solo n'arrivera pas avant très longtemps

horizon3-2

Annoncé en février dernier, le titre multijoueur traverse un moment difficile et après les retours des joueurs, le studio aurait fait le choix de revoir certains points, rallongeant son temps de développement. 

Cette concentration massive des équipes sur le projet multijoueur a un impact direct sur le développement du prochain opus solo. Toujours selon Jason Schreier, seule une équipe très réduite a commencé à travailler sur la suite des aventures d'Aloy. Le projet n'est donc pas encore entré dans sa phase de production à grande échelle.

Le journaliste a d'ailleurs tenu à clarifier la situation sur les réseaux sociaux pour éviter tout faux espoir chez les joueurs.

Comme je l'ai signalé par le passé, la quasi-totalité de Guerrilla Games travaille sur Horizon Hunters Gathering depuis quelques années, et le prochain jeu solo principal Horizon est encore très, très loin.

As I've reported in the past, almost all of Guerrilla Games has been working on Horizon Hunters Gathering for the last few years, and the next mainline single-player Horizon game is still far, far away.

— Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 19 août 2026 à 14:30

Un avenir transmédia pour la franchise

horizon3-1

Si le jeu solo se fait attendre, tout comme Horizon Hunters Gathering qui est donc en partie reboot, la licence Horizon ne va pas disparaître des radars pour autant. L'univers créé par Guerrilla Games va continuer de s'étendre à travers d'autres formats. Un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, intitulé Horizon Steel Frontiers, est d'ores et déjà programmé pour l'année prochaine. De plus, une adaptation cinématographique est toujours en préparation.

Les passionnés de l'univers post-apocalyptique auront donc de quoi se mettre sous la dent dans les mois à venir. Toutefois, celles et ceux qui espèrent retrouver l'immersion d'une vaste épopée solitaire devront prendre leur mal en patience. La stratégie actuelle de PlayStation semble privilégier la diversification de ses licences phares, quitte à repousser les suites canoniques tant attendues par la communauté.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Horizon: Forbidden West est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5 et PC. Si vous ne l'avez pas encore fait sur ordinateur, vous pouvez l'obtenir tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose pour la somme de 22,99 € au lieu de 60 €, soit 62 % de réduction.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Horizon 3 : Il va très probablement falloir patienter un bon moment
Horizon: Forbidden West 09 février 2026

Horizon 3 : Il va très probablement falloir patienter un bon moment

Il se pourrait bien que le potentiel troisième opus de la licence Horizon ne soit pas pour tout de suite.
PS Store : De nouvelles et belles promotions sur de nombreux jeux sont disponibles
Horizon: Forbidden West 23 octobre 2025

PS Store : De nouvelles et belles promotions sur de nombreux jeux sont disponibles

Le PlayStation Store s'est offert, il y a très peu de temps, une toute nouvelle promotion, soit « La Planète des réductions », avec des jeux à prix cassés.
Horizon 3 prévu pour 2027 sur PS5 et PS6… mais le multi pourrait arriver avant
Horizon: Forbidden West 14 mai 2025

Horizon 3 prévu pour 2027 sur PS5 et PS6… mais le multi pourrait arriver avant

Aloy préparerait son grand retour : la trilogie Horizon s'apprêterait à connaître une conclusion en apothéose, avec un troisième opus qui serait prévu pour 2027. Avant cela, Guerrilla Games pourrait lancer un titre multijoueur d'envergure.

commentaire (0)