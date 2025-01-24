Horizon: Forbidden West retiré de Steam dans plus de 170 pays

Depuis peu, Horizon: Forbidden West n'est plus disponible sur Steam dans une large majorité de pays. Sony en serait le responsable.
La version PC d'Horizon: Forbidden West Complete Edition a été retirée de Steam dans plus de 170 pays il y a peu de temps
. Cette décision découle de l'exigence imposée par Sony de connecter un compte PlayStation Network, même pour ce jeu strictement solo. Cette mesure a suscité une controverse similaire à celle qui avait entouré HELLDIVERS 2, où Sony avait appliqué un verrouillage régional en raison du manque de support PSN dans certaines régions.
Une stratégie controversée pour étendre le PSN sur PC
Sony semble vouloir élargir l'utilisation du PSN parmi les joueurs PC, mais cette démarche exclut automatiquement les utilisateurs dans les pays où le PSN n'est pas disponible
. Cette liste de pays, consultable via SteamDB
, correspond à celle affectée par HELLDIVERS 2 en mai 2024, où une exigence similaire avait déclenché une vague de critiques, justifiées, puisque Sony veut obliger les utilisateurs à passer par un service dont ils n'ont pas besoin. Et récupérer des données au passage.
Ce qui intrigue davantage, c'est que Horizon: Forbidden West Complete Edition n'a aucune composante multijoueur, rendant l'obligation de posséder un compte PSN d'autant plus surprenante
. Selon des indices récents, Sony pourrait également appliquer ce verrouillage à d'autres titres PC, comme God of War Ragnarök. Cela ne plaira pas à la communauté et une nouvelle controverse pourrait voir le jour.
La version PC d'Horizon: Forbidden West Complete Edition avait bien performé lors de son lancement, atteignant les classements des meilleures ventes sur Steam. Cependant, ce verrouillage régional pourrait limiter son accessibilité et surtout engendrer une vague de review bombing, ce qui n'est jamais une bonne chose.
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