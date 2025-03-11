Horizon : Une version officielle d'Aloy gérée par IA suscite l'inquiétude

Alors que le rôle de l'IA dans la création de contenu vidéoludique continue de faire débat, une vidéo utilisant le personnage d'Aloy d'Horizon: Forbidden West ne convint pas les joueurs.
L'utilisation de l'intelligence artificielle
dans le jeu vidéo divise. D'un côté, elle est très utile pour créer des ennemis capables de réagir aux actions des joueurs et d'offrir plus d'immersion et de réalisme. Mais de l'autre, elle inquiète, car elle peut générer des visuels sans solliciter de graphistes, reproduire la voix de comédiens de doublage décédés
ou étudier les réactions des joueurs face à de fausses annonces
.
Mais elle pourrait aller plus loin. Le média américain The Verge
a révélé qu'une vidéo atypique avait été mise en ligne. Sur celle-ci, il est possible de voir Sharwin Raghoebardajal (directeur de l'ingénierie logicielle chez Sony Interactive Entertainment) discuter avec Aloy, le personnage principal des jeux Horizon.
Lors de cet échange, le personnage parle, son visage s'anime et ses réponses aux questions sont générées grâce à l'intelligence artificielle.
Les personnages de jeux comme Horizon: Forbidden West bientôt capables d'échanger avec les joueurs ?
Après une séance de questions-réponses un peu dérangeante d'après les spectateurs qui ont pu regarder la vidéo, Sharwin Raghoebardajal lance le jeu Horizon: Forbidden West
et continue de discuter avec cette version « vivante » d'Aloy. Mais le résultat a plus que refroidi la communauté
. Certains utilisateurs reprochent le manque de « naturel
» de cette technologie, tandis que d'autres évoquent « juste un prototype rapide et amusant
».
Il faut noter que la vidéo en question n'avait pas vocation à être montrée au public et proviendrait en réalité des studios PlayStation. Publiée sur YouTube dans un premier temps, elle a rapidement été retirée pour violation de droits d'auteur
. De fait, il est aujourd'hui impossible de voir comment l'intelligence artificielle donnait vie à Aloy. Mais si le résultat actuel est encore perfectible, il pourrait bien évoluer et devenir la norme dans le futur.
L'IA occupe une place importante dans le développement des jeux de demain. D'ailleurs, Asad Qizilbash (responsable de PlayStation Productions et chef de produit chez PlayStation Studios) pense que celle-ci aura un rôle déterminant dans les années à venir. « Les personnages non joueurs des jeux pourraient interagir avec les joueurs en fonction de leurs actions, ce qui les rendrait plus personnels. C'est important pour les jeunes générations Z et Alpha, qui sont les premières à avoir grandi dans le numérique et qui recherchent la personnalisation dans tous les domaines
. »
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