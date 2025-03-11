Horizon : Une version officielle d'Aloy gérée par IA suscite l'inquiétude

Horizon: Forbidden West est un action-RPG développé par Guerrilla Games, disponible sur PS4 et PS5. Suite de Horizon Zero Dawn, il suit Aloy explorant l'Ouest américain post-apocalyptique pour affronter une menace écologique. Le jeu offre des combats dynamiques contre des créatures mécaniques, une exploration variée et des graphismes époustouflants sur PlayStation 5.