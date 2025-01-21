Horizon : Le MMO aurait été annulé

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 janvier 2025 à 14h31
Il semblerait que le MMO Horizon, qui était entre les mains de NCSoft, ait été annulé.
Horizon : Le MMO aurait été annulé
Cela fait plusieurs mois maintenant que nous attendons, plus ou moins régulièrement, parler d'un MMO plongé dans l'univers de la franchise Horizon et confié à NCSoft. Malheureusement, il semblerait que ce projet ne va jamais voir le jour puisqu'une rumeur laisse entendre que le MMO Horizon a été annulé.

Le MMO Horizon, de NCSoft, serait annulé

En effet, le site MTN (via ResetEra) indique que trois projets auraient été annulés du côté de chez NCSoft, à savoir « Project Pantera », « Project H » et « Project J ». Comme vous le savez probablement déjà, le MMO Horizon était connu sous le nom de code « Skyline » mais aussi « Project H ». Ce qui suggère, de ce fait, que le MMO Horizon, de NCSoft et développé depuis 2021, a été annulé et n'arrivera donc jamais entre nos mains.

Rappelons, par ailleurs, que le MMO Horizon était un projet vidéoludique à part entière, et qui n'a donc rien à voir avec le jeu service que Guerrilla Games développerait actuellement. Celui-ci étant appelé Horizon Online. Toutefois, à l'heure actuelle, ledit studio de développement n'a pas partagé d'informations à son sujet. 

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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