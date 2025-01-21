Horizon : Le MMO aurait été annulé

Il semblerait que le MMO Horizon, qui était entre les mains de NCSoft, ait été annulé.
Cela fait plusieurs mois maintenant que nous attendons, plus ou moins régulièrement, parler d'un MMO plongé dans l'univers de la franchise Horizon et confié à NCSoft. Malheureusement, il semblerait que ce projet ne va jamais voir le jour puisqu'une rumeur laisse entendre que le MMO Horizon a été annulé
.
Le MMO Horizon, de NCSoft, serait annulé
En effet, le site MTN
(via ResetEra
) indique que trois projets auraient été annulés du côté de chez NCSoft
, à savoir « Project Pantera », « Project H » et « Project J ». Comme vous le savez probablement déjà, le MMO Horizon était connu sous le nom de code « Skyline » mais aussi « Project H »
. Ce qui suggère, de ce fait, que le MMO Horizon, de NCSoft et développé depuis 2021, a été annulé et n'arrivera donc jamais entre nos mains
.
Rappelons, par ailleurs, que le MMO Horizon était un projet vidéoludique à part entière, et qui n'a donc rien à voir avec le jeu service que Guerrilla Games développerait actuellement. Celui-ci étant appelé Horizon Online. Toutefois, à l'heure actuelle, ledit studio de développement n'a pas partagé d'informations à son sujet. Horizon: Forbidden West
, qui est la suite d'Horizon Zero Dawn, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5 et PC. Vous pouvez obtenir le titre tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose pour la somme de 22,99 € au lieu de 60 €, soit 62 % de réduction.
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