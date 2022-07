Horizon Forbidden West prend en charge le VRR grâce à la mise à jour 1.17

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis sa sortie officielle au début de cette année 2022, Horizon Forbidden West profite d'un véritable suivi de la part des développeurs de chez Guerilla Games. Au début du mois de juin, grâce à la mise à jour 1.14 , les joueurs et les joueuses ont pu découvrir le New Game+, un nouveau mode de difficulté et bien d'autres éléments. Mais Guerrilla Games ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.En effet, Horizon Forbidden West vient, tout juste, d'accueillir une nouvelle mise à jour. Il s'agit du, disponible dès maintenant sur les plateformes de jeu concernées. Cette mise à jour ne se contente pas d'apporter despuisqu'elle introduit également de. Grâce à ce patch, les joueurs, possédant des écrans compatibles, peuvent désormais profiter du(40 images par seconde), du, dit aussi « VRR » (résolution dynamique à 60 FPS), et du(HFR) (pour un framerate jusqu'à 120 FPS).Par ailleurs, les développeurs ont profité de cette mise à jour pour, notamment quant aux quêtes principales, aux missions secondaires, aux activités, aux comportements des machines, aux armes, etc. Le patch notes est assez conséquent. Si vous désirez plus d'informations là-dessus, sachez que vous pouvez consulter la liste de tous les correctifs apportés via cette mise à jour 1.17, sur Reddit . De plus, Guerrilla Games a, récemment, partagé un trailer présentant lesdites nouvelles options graphiques., mais pourrait arriver sur PC d'ici quelques mois . Si vous désirez acheter le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, propose actuellement de belles réductions sur des cartes PSN :