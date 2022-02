Horizon: Forbidden West sortira-t-il sur PC ?

Véritable succès lors de sa sortie, et dans les années qui ont suivi, Horizon: Zero Dawn a vu une suite être annoncée durant l'été 2020, laquelle est enfin disponible, sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Nous y suivons toujours les aventures d'Aloy, qui a toutefois voyagé vers l'ouest, là aussi dévasté par le mal. Elle y rencontrera de nouvelles machines, encore plus redoutables, mais aussi de nouvelles tribus, dans un monde encore plus beau et détaillé.Bien évidemment, en sachant que le premier épisode a été porté sur PC quelque temps après sa sortie exclusive sur PS4, une multitude de joueurs se demande siPour le moment, à l'heure où ces lignes sont écrites,. Néanmoins, comme vous devez le savoir, Horizon: Zero Dawn est arrivé sur PC en août 2020, puisque Sony a pour objectif d'étendre la disponibilité de ses productions. De fait, il est tout à fait possible, et très probable, de, à terme.À l'époque, nous avions donc dû attendre trois ans entre la sortie sur PlayStation et le portage. Toutefois, l'attente devrait ici être moins longue, étant donné que Sony compte accélérer son rythme de portage.. Il s'agit cependant d'une estimation.En attendant une annonce officielle, nous vous renvoyons vers notre test d'Horizon: Forbidden West , pour vous donner une idée de l'expérience, dans la lignée du premier épisode.