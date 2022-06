Horizon Forbidden West : Une mise à jour majeure, apportant le New Game+, est arrivée

Mise à jour 1.14 de Horizon Forbidden West Nouvelles fonctionnalités New Game+.

Mode de difficulté Ultra Difficile, disponible lors de la sélection de la difficulté en New Game ou New Game+.

Fonctionnalité de réinitialisation des compétences dans le menu adéquat.

Nouvelle fonctionnalité pour appliquer un look différent, en ce qui concerne l'armure d'Aloy.

Nouvelles récompenses disponibles en New Game+ (armes, teintures et peintures faciales.

Nouvel ensemble de trophées. Correctifs et améliorations Performance et stabilité Amélioration de la fidélité visuelle.

Corrections quant à de multiples bugs. Quêtes principales Correction d'un problème lié à la progression dans la quête « The Sea of Sands ».

Correction d'un problème lié à l'une des cinématiques dans la quête « The Broken Sky ».

Correction d'un problème lié à la progression dans la quête « The Dying Lands ». Quêtes secondaires Correction d'un problème d'interaction avec des éléments dans la quête secondaire « Breaking Even ».

Lors du dernier State of Play, soit celui s'étant déroulé dans la nuit du 2 au 3 juin, Guerrilla Games a annoncé qu'une nouvelle mise à jour est, désormais, disponible sur la version PS4 et PS5 de Horizon Forbidden West. Celle-ci est relativement conséquente et apporte de nouveaux éléments.Actuellement disponible,introduit le(incluant de nouvelles récompenses) ainsi qu'un mode de difficulté dit « Ultra Hard ». Ce qui amène, évidemment, de. Par ailleurs, grâce à celle-ci, les joueurs et les joueuses pourront, s'ils en ressentent le besoin.Évidemment, ce patch 1.14 apporte son lot de, notamment pour plusieurs quêtes (principales et secondaires), la stabilité générale du soft, le mode Photo, et bien d'autres. Vous pouvez retrouver un aperçu du patch notes de cette mise à jour, dans ce qui suit. Tous les détails sont, quant à eux, disponibles sur la page Reddit du jeu , mais pourrait arriver sur PC d'ici quelques mois . Si vous désirez acheter le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, propose actuellement de belles réductions sur des cartes PSN :