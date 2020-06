Horizon: Forbidden West : Date de sortie, trailer, gameplay, toutes les informations

Date de sortie, trailer, gameplay, informations et détails, retrouvez tout ce qu'il y a à savoir à propos d'Horizon: Forbidden West, la suite d'Horizon: Zero Dawn.

L'histoire d'Horizon: Forbidden West

Date de sortie Horizon: Forbidden West

Trailer et gameplay Horizon: Forbidden West

Sur quelles plateformes sera disponible Horizon: Forbidden West ?

Après de longs mois, la suite tant attendue des aventures d'a enfin été annoncée avec. Vous devrez, encore une fois, faire preuve d’héroïsme pour sauver le monde d'une menace certaine.Les détails sont encore maigres et Guerrilla Games nous partagera de plus amples informations dans les semaines à venir, mais nous pouvons d'ores et déjà annoncer que l'exploration sous-marine tiendra une place importante. Nous pouvons également voir de vieux bâtiments submergés, qui pourront surement être visités, alors que le fameux Golden Gate, se trouvant à San Francisco y fait une apparition, tout du moins ce qu'il en reste. Il semblerait donc que notre protagoniste ait voyagé vers l'ouest, puisque les événements se passeraient vers la Californie.Bien entendu, comme nous pouvons le voir dans la bande-annonce ci-dessous, les créatures plus ou moins redoutables seront toujours à vos côtés. Les menaces ennemies seront bien évidemment de la partie et vous donneront du fil à retordre., mais nous devrions le voir débarquer en 2021, au plus tôt.Pour le moment, seule une bande-annonce a été publiée par Guerrilla Games, à l'occasion de l'événement organisé par Sony présentant certains jeux de la PS5. Cette dernière nous permet tout de même de contempler les magnifiques paysages que devrait proposer ce nouvel opus.À l'instar du premier opus,. Néanmoins, le premier épisode devant sortir sur PC d'ici peu, il est imaginable qu'après un certain temps celui-ci arrive à son tour sur PC.Cet article sera naturellement mis à jour dès lors que de nouvelles informations seront communiquées par Sony ou Guerrilla Games.