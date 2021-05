Gameplay Horizon: Forbidden West

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Depuis son annonce,était resté assez discret et n'avait pas partagé de nouvelles informations. Guerrilla Games et Sony ont remédié à cela, en organisant un petit State of Play, d'une vingtaine de minutes, présentant le gameplay du titre next-gen, qui sera dans la lignée d'Horizon Zero Dawn en termes de beauté des paysages.Pour contextualiser un peu l'histoire de cette suite, nous nous retrouvons six mois après les aventures contées dans Horizon Zero Dawn et, nous menant par exemple vers San Francisco. Durant son périple, elle fera la connaissance de nouvelles tribus et devra affronter des machines encore plus dangereuses qu'auparavant.Comme nous pouvons le voir dans la séquence de gameplay, pour parvenir à ses fins,, dont l'Attracteur (un grappin) et l'Ailegide, qui lui permet de descendre une falaise en sécurité. En outre, comme nous l'avions vu il y a quelques mois, l'héroïne pourra plonger et visiter les fonds marins grâce à un masque de plongée. Tout un arsenal d'armes sera également disponible, pour affronter des ennemis humains ou non.Vous pouvez voir tout cela et bien plus encore dans la vidéo ci-dessous. Aucune date de sortie n'a malheureusement été partagée, mais