Hollow Knight: Silksong : Une sortie surprise ou une date lors du Summer Game Fest 2025 ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 juin 2025 à 11h09
Il se pourrait que le lancement d'Hollow Knight: Silksong soit prévu pour bientôt.
Hollow Knight: Silksong : Une sortie surprise ou une date lors du Summer Game Fest 2025 ?
Comme vous le savez probablement déjà, cela fait de nombreuses années qu'Hollow Knight: Silksong a été annoncé. Toutefois, depuis, nous n'avons eu que peu d'informations concernant la prochaine production vidéoludique de Team Cherry, qui est toujours attendue pour cette année 2025. Or, une étrange et récente mise à jour Steam ravive l'espoir des fans : Hollow Knight: Silksong pourrait arriver très bientôt ou, tout du moins, révéler sa date de sortie dans peu de temps.

Une activité suspecte sur Steam, signe d'une sortie imminente ou d'une date pour Hollow Knight: Silksong ?

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En effet, Hollow Knight: Silksong vient de recevoir une mise à jour quelque peu mystérieuse et intrigante sur sa page Steam. Comme indiqué par la plateforme SteamDB, le 3 juin 2025, un nouveau « depot » a été ajouté sur la fiche du jeu. Sur celle-ci, nous pouvons voir une mention précise concernant un type de facturation, à savoir « Store ou clé CD ».

Cette mise à jour, qui arrive trois jours avec le Summer Game Fest 2025, pourrait, ainsi, indiquer qu'Hollow Knight: Silksong se prépare à être mis en vente, et donc que l'annonce de sa date de sortie est proche.

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Évidemment, cette information a immédiatement ravivé l'espoir des joueurs et des joueuses, qui espèrent à présent que le titre profitera du Summer Game Fest de cette année 2025 pour dévoiler de nouvelles informations. Un potentiel shadow drop (comprenez, une sortie surprise) est, d'ailleurs, supposé par la communauté.

Un shadow drop au Summer Game Fest 2025 pour Hollow Knight: Silksong ?

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Cette nouvelle information a, bien évidemment, nourri de nombreuses spéculations. Ainsi, beaucoup pensent qu'Hollow Knight: Silksong aura le droit à un shadow drop imminent lors du Summer Game Fest 2025, qui est, pour rappel, prévu pour le 6 juin. Sur Reddit, les réactions fusent, oscillant entre excitation frénétique et une nostalgie anticipée. Un internaute écrit notamment :
GEOFF. GEOFF, TU VAS FAIRE UN SHADOW DROP. GEOFFREY ÉCOUTE-MOI.
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D'un autre côté, il se pourrait, plus simplement, qu'une date de sortie soit annoncée lors de cette conférence (ou celle du Xbox Games Showcase). Dans tous les cas, cette nouvelle effervescence témoigne, et confirme surtout de nouveau, à quel point l'attente pour Hollow Knight: Silksong a pris une ampleur exceptionnelle auprès des joueurs et des joueuses du monde entier. Affaire à suivre, donc...
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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