Hollow Knight: Silksong : Une sortie surprise ou une date lors du Summer Game Fest 2025 ?

Il se pourrait que le lancement d'Hollow Knight: Silksong soit prévu pour bientôt.

Une activité suspecte sur Steam, signe d'une sortie imminente ou d'une date pour Hollow Knight: Silksong ?

Un shadow drop au Summer Game Fest 2025 pour Hollow Knight: Silksong ?

GEOFF. GEOFF, TU VAS FAIRE UN SHADOW DROP. GEOFFREY ÉCOUTE-MOI.

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Comme vous le savez probablement déjà, cela fait de nombreuses années qu'a été annoncé. Toutefois, depuis, nous n'avons eu que peu d'informations concernant la prochaine production vidéoludique de Team Cherry, qui est toujours attendue pour cette année 2025. Or,En effet,. Comme indiqué par la plateforme SteamDB, le 3 juin 2025, un nouveau « depot » a été ajouté sur la fiche du jeu. Sur celle-ci, nous pouvons voir une mention précise concernant un type de facturation, à savoir « Store ou clé CD ».Cette mise à jour, qui arrive trois jours avec le Summer Game Fest 2025, pourrait, ainsi, indiquer qu'Évidemment, cette information a immédiatement ravivé l'espoir des joueurs et des joueuses, qui espèrent à présent que le titre profitera du Summer Game Fest de cette année 2025 pour dévoiler de nouvelles informations. Un potentiel shadow drop (comprenez, une sortie surprise) est, d'ailleurs, supposé par la communauté.Cette nouvelle information a, bien évidemment, nourri de nombreuses spéculations. Ainsi,, qui est, pour rappel, prévu pour le 6 juin. Sur Reddit, les réactions fusent, oscillant entre excitation frénétique et une nostalgie anticipée. Un internaute écrit notamment :D'un autre côté, il se pourrait, plus simplement, qu'une date de sortie soit annoncée lors de cette conférence (ou celle du Xbox Games Showcase). Dans tous les cas, cette nouvelle effervescence témoigne, et confirme surtout de nouveau, à quel point l'attente poura pris une ampleur exceptionnelle auprès des joueurs et des joueuses du monde entier. Affaire à suivre, donc...