Hollow Knight : Silksong : Team Cherry s'exprime quant à l'attente autour du jeu

Le studio à l'origine d'Hollow Knight, Team Cherry, avait confirmé, en 2019, qu'une suite était en cours de développement. Nommé Hollow Knight : Silksong, ce deuxième opus est très (très) attendu par les joueurs et les joueuses. Malheureusement, très peu d'informations ont été données à son sujet, depuis.Or, récemment, les développeurs de chez Team Cherry se sont exprimés. En effet, lors des récents prix Unity 2021,. Team Cherry a, alors, déclaré : « Nous sommes honorés que Hollow Knight : Silksong ait remporté le prix Unity 2021 pour le jeu le plus attendu, et nous apprécions énormément tous les fans qui nous soutiennent, pendant que nous travaillons sur le jeu. Merci beaucoup. Nous attendons avec impatience le jour où nous pourrons partager le jeu avec vous tous. Ça ne peut pas être trop long, sûrement ! ».Ainsi, le studio laisse penser que l'attente autour d'Hollow Knight : Silksong pourrait se terminer prochainement. Or, la phrase prononcée reste tout de même assez vague. D'ailleurs, les développeurs n'ont, malheureusement, pas donné plus de précisions à ce sujet. En janvier 2021, ils avaient suggéré que tout le contenu du jeu avait été développé et qu'ils en étaient aux dernières étapes de tests.