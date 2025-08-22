Hollow Knight: Silksong ne s'arrêtera pas à sa sortie, du nouveau contenu est déjà prévu

Team Cherry a, récemment, expliqué qu'Hollow Knight: Silksong accueillera de nouveaux éléments après son lancement.

Des nouveautés prévues après la sortie d'Hollow Knight: Silksong

Le plus intéressant maintenant, c'est de savoir ce que nous pouvons y ajouter ensuite. Nous avons un plan. Certains, certains de nos projets sont assez ambitieux, mais nous espérons pouvoir en réaliser une partie.

BREAKING: Silksong will be out on September 4. Two weeks from today. Really. Often, games that take 7+ years to make are plagued by mismanagement and painful burnout. But for Silksong? Team Cherry was having a blast. They still are. This is their story: www.bloomberg.com/news/newslet...



[image or embed] — Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 21 août 2025 à 16:35

Hollow Knight: Silksong, le rendez-vous est (très) proche

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Comme vous le savez probablement déjà,a révélé, pour le plus grand bonheur des fans, sa date de sortie, le jeudi 21 août dernier. Il y a peu de temps, Team Cherry s'est exprimé au sujet du jeu, qui est très attendu par les joueurs, et a ainsi expliqué qu'En effet, dans une interview accordée à Jason Schreier pour Bloomberg, les cofondateurs de Team Cherry, Ari Gibson et William Pellen, se sont confiés à propos d'et de son suivi post-lancement. Bonne nouvelle :: « Son lancement est évidemment très excitant. Ce qui nous attend ensuite est tout aussi excitant » a déclaré William Pellen. Ari Gibson a ajouté :Malheureusement, les cofondateurs de Team Cherry n'ont pas apporté de plus amples précisions à ce sujet. Il se peut que ces derniers envisagent un DLC pour, bien que cela ne soit pas sûr à l'heure actuelle. Dans tous les cas,. Ce qui devrait ravir les fans de la licence.Et si vous avez manqué l'information, rappelons qu'sort le 4 septembre 2025 sur de nombreuses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. Le titre de Team Cherry intégrera également le catalogue du Game Pass, dès sa sortie.