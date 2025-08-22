Hollow Knight: Silksong ne s'arrêtera pas à sa sortie, du nouveau contenu est déjà prévu

Team Cherry a, récemment, expliqué qu'Hollow Knight: Silksong accueillera de nouveaux éléments après son lancement.
Comme vous le savez probablement déjà, Hollow Knight: Silksong
a révélé, pour le plus grand bonheur des fans, sa date de sortie, le jeudi 21 août dernier. Il y a peu de temps, Team Cherry s'est exprimé au sujet du jeu, qui est très attendu par les joueurs, et a ainsi expliqué qu'Hollow Knight: Silksong se dotera de nouveaux contenus, après sa sortie
.
Des nouveautés prévues après la sortie d'Hollow Knight: Silksong
En effet, dans une interview accordée à Jason Schreier pour Bloomberg, les cofondateurs de Team Cherry, Ari Gibson et William Pellen, se sont confiés à propos d'Hollow Knight: Silksong
et de son suivi post-lancement. Bonne nouvelle : les développeurs ne comptent pas abandonner le soft après sa sortie et ont prévu d'ajouter de nouveaux contenus sur Hollow Knight: Silksong par la suite
: « Son lancement est évidemment très excitant. Ce qui nous attend ensuite est tout aussi excitant
» a déclaré William Pellen. Ari Gibson a ajouté :
Le plus intéressant maintenant, c'est de savoir ce que nous pouvons y ajouter ensuite. Nous avons un plan. Certains, certains de nos projets sont assez ambitieux, mais nous espérons pouvoir en réaliser une partie.
Malheureusement, les cofondateurs de Team Cherry n'ont pas apporté de plus amples précisions à ce sujet. Il se peut que ces derniers envisagent un DLC pour Hollow Knight: Silksong
, bien que cela ne soit pas sûr à l'heure actuelle. Dans tous les cas, Hollow Knight: Silksong profitera d'un vrai suivi après sa sortie et devrait accueillir, plus ou moins régulièrement, de nouveaux contenus
. Ce qui devrait ravir les fans de la licence.
BREAKING: Silksong will be out on September 4. Two weeks from today. Really. Often, games that take 7+ years to make are plagued by mismanagement and painful burnout. But for Silksong? Team Cherry was having a blast. They still are. This is their story: www.bloomberg.com/news/newslet...
— Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 21 août 2025 à 16:35
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Hollow Knight: Silksong, le rendez-vous est (très) proche
Et si vous avez manqué l'information, rappelons qu'Hollow Knight: Silksong
sort le 4 septembre 2025 sur de nombreuses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. Le titre de Team Cherry intégrera également le catalogue du Game Pass, dès sa sortie.
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