Hollow Knight: Silksong : MàJ du 14 octobre 2025, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour déployée le 14 octobre 2025 sur Hollow Knight: Silksong.

Patch notes de la mise à jour du 14 octobre 2025 d'Hollow Knight: Silksong Ajout de la compatibilité avec les manettes DualSense Edge.

Amélioration de la prise en charge de divers contrôleurs sur Mac.

Le jeu se met désormais en pause lorsque la manette est déconnectée.

Correction de divers problèmes mineurs liés aux manettes (d'autres correctifs sont prévus prochainement).

Correction du dernier cas connu où certains joueurs pouvaient rester maudits en fin de partie.

Correction d'un problème où « Curveclaw » ne réagissait pas à l'attaque plongeante du Hunter.

Correction de cas rares où le joueur pouvait effectuer un dash aérien et un double saut alors que ce n'était pas prévu.

Correction de plusieurs situations de sortie des limites.

Correction des « Pharlid Divers » qui pouvaient parfois glisser sur les toits après une embuscade dans certaines scènes.

Correction d'un problème où les améliorations de « Eva Hunter Crest » réinitialisaient par erreur les outils équipés.

Correction d'un cas rare où le « Harpoon » pouvait accorder 2 Soie au lieu de 1.

Correction des « Cogflies » pouvant apparaître à des endroits étranges après une transition de scène, ou ayant parfois leur nombre actif réduit de 1.

Correction des « Crafting Kits » qui n'augmentaient pas les dégâts des outils offensifs bleus (ex : Sawtooth Circlet).

Légère augmentation des dégâts de « Sharp Dart » et « Cross Stitch ».

Mise à jour du scaling des dégâts de « Rune Rage » pour l'aligner avec les autres compétences de soie.

Légère réduction des dégâts de « Thread Storm » à des niveaux élevés d'aiguille.

Correction des ennemis « Surgeon » qui pouvaient parfois projeter le héros hors des limites.

Correction de cas où certains Spool Fragments pouvaient devenir perdus définitivement si le joueur quittait immédiatement après les avoir ramassés.

Correction du « Crust King Khann » qui pouvait tomber hors des limites à son arrivée, notamment sur les configurations bas de gamme.

Correction d'un cas rare où le « Second Sentinel » apparaissait tourné sur lui-même après sa défaite.

Correction d'un autre cas où Seth pouvait sortir des limites sans revenir.

Correction d'un problème où Seth restait invincible un instant au début d'un nouveau combat.

Correction des « Vaults slide blocks » qui réagissaient aux mauvaises sources de dégâts (autres que l'aiguille).

Les objets de vœu « Fine Pins » passent de 50 % à 100 % de chance de drop, mais la quantité requise est augmentée.

Correction de problèmes survenant lors de la consommation d'un « Silkeater » dans l'eau.

Correction de « Scuttlebrace » qui permettait parfois un saut mural non prévu.

Correction d'un soft-lock pendant la séquence d'ouverture de la « Grand Gate », si la « Citadel » avait été visitée et que certaines « bellshrines » restaient inactives.

Divers autres ajustements et correctifs mineurs.

En ce mardi 14 octobre 2025,. Il s'agit, pour être plus précis, du patch apportant la version 1.02.28891. Comme vous vous en doutez, cette nouvelle mise à jour n'introduit pas de nouveautés sur le titre de Team Cherry maisMais, sans plus tarder, voici