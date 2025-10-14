Hollow Knight: Silksong : MàJ du 14 octobre 2025, patch notes et détails

Hollow Knight: Silksong est-il dans le Game Pass ?
De nombreux joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence d'Hollow Knight: Silksong dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Patch notes de la mise à jour du 14 octobre 2025 d'Hollow Knight: Silksong
- Ajout de la compatibilité avec les manettes DualSense Edge.
- Amélioration de la prise en charge de divers contrôleurs sur Mac.
- Le jeu se met désormais en pause lorsque la manette est déconnectée.
- Correction de divers problèmes mineurs liés aux manettes (d'autres correctifs sont prévus prochainement).
- Correction du dernier cas connu où certains joueurs pouvaient rester maudits en fin de partie.
- Correction d'un problème où « Curveclaw » ne réagissait pas à l'attaque plongeante du Hunter.
- Correction de cas rares où le joueur pouvait effectuer un dash aérien et un double saut alors que ce n'était pas prévu.
- Correction de plusieurs situations de sortie des limites.
- Correction des « Pharlid Divers » qui pouvaient parfois glisser sur les toits après une embuscade dans certaines scènes.
- Correction d'un problème où les améliorations de « Eva Hunter Crest » réinitialisaient par erreur les outils équipés.
- Correction d'un cas rare où le « Harpoon » pouvait accorder 2 Soie au lieu de 1.
- Correction des « Cogflies » pouvant apparaître à des endroits étranges après une transition de scène, ou ayant parfois leur nombre actif réduit de 1.
- Correction des « Crafting Kits » qui n'augmentaient pas les dégâts des outils offensifs bleus (ex : Sawtooth Circlet).
- Légère augmentation des dégâts de « Sharp Dart » et « Cross Stitch ».
- Mise à jour du scaling des dégâts de « Rune Rage » pour l'aligner avec les autres compétences de soie.
- Légère réduction des dégâts de « Thread Storm » à des niveaux élevés d'aiguille.
- Correction des ennemis « Surgeon » qui pouvaient parfois projeter le héros hors des limites.
- Correction de cas où certains Spool Fragments pouvaient devenir perdus définitivement si le joueur quittait immédiatement après les avoir ramassés.
- Correction du « Crust King Khann » qui pouvait tomber hors des limites à son arrivée, notamment sur les configurations bas de gamme.
- Correction d'un cas rare où le « Second Sentinel » apparaissait tourné sur lui-même après sa défaite.
- Correction d'un autre cas où Seth pouvait sortir des limites sans revenir.
- Correction d'un problème où Seth restait invincible un instant au début d'un nouveau combat.
- Correction des « Vaults slide blocks » qui réagissaient aux mauvaises sources de dégâts (autres que l'aiguille).
- Les objets de vœu « Fine Pins » passent de 50 % à 100 % de chance de drop, mais la quantité requise est augmentée.
- Correction de problèmes survenant lors de la consommation d'un « Silkeater » dans l'eau.
- Correction de « Scuttlebrace » qui permettait parfois un saut mural non prévu.
- Correction d'un soft-lock pendant la séquence d'ouverture de la « Grand Gate », si la « Citadel » avait été visitée et que certaines « bellshrines » restaient inactives.
- Divers autres ajustements et correctifs mineurs.
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