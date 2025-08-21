Hollow Knight: Silksong dévoile (enfin) sa date de sortie

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 août 2025 à 16h44
Team Cherry a, récemment, révélé la date de sortie du tant attendu Hollow Knight: Silksong.
Hollow Knight: Silksong dévoile (enfin) sa date de sortie
Après des mois et des mois de silence radio, Team Cherry a (enfin) communiqué à propos de son prochain titre, Hollow Knight: Silksong, qui est très très attendu par la communauté. Ainsi, les développeurs viennent tout juste de partager la date de sortie d'Hollow Knight: Silksong, tout en dévoilant un nouveau trailer.

La date de sortie d'Hollow Knight: Silksong partagée

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En effet, comme prévu, dans l'après-midi du jeudi 21 août 2025, Team Cherry a diffusé sur sa chaîne YouTube une toute nouvelle vidéo présentant Hollow Knight: Silksong. Le studio de développement en a surtout profité pour révéler l'information que tout le monde attend depuis des années : la date de sortie d'Hollow Knight: Silksong est fixée au 4 septembre 2025.

À ce moment-là, Hollow Knight: Silksong se rendra disponible sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC (notamment sur Steam).

Un nouveau trailer pour Hollow Knight: Silksong

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Comme dit précédemment, Team Cherry a révélé un nouveau trailer pour Hollow Knight: Silksong. C'est, de ce fait, l'occasion parfaite pour les joueurs et les joueuses de se faire une idée du titre, qui nous invitera à contrôler Hornet, la « princesse et protectrice d'Hallownest ».

D'après les informations partagées sur la page Steam du soft, Hollow Knight: Silksong proposera divers environnements, une « toute nouvelle série de mouvements redoutables » mais aussi des « outils puissants » et plus de 150 nouveaux ennemis à affronter. Remarquons également que le compositeur du premier opus de la licence, à savoir Christopher Larkin, est aux commandes de la bande originale d'Hollow Knight: Silksong.

Miniature vidéo

Rendez-vous donc le 4 septembre 2025 pour arpenter Hallownest aux côtés d'Hornet dans Hollow Knight: Silksong. Date à laquelle le titre de Team Cherry débarquera sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. Hollow Knight: Silksong arrivera, dès le jour de sa sortie, dans le catalogue du Game Pass.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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Pimprenelle (invité) Le 21/08/2025 à 16:53

Je dois rêver c'est pas possible, à tout moment je vais me réveiller et silksong n'aura pas de date de sortie