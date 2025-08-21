Hollow Knight: Silksong dévoile (enfin) sa date de sortie

Team Cherry a, récemment, révélé la date de sortie du tant attendu Hollow Knight: Silksong.
Après des mois et des mois de silence radio, Team Cherry a (enfin) communiqué à propos de son prochain titre, Hollow Knight: Silksong
, qui est très très attendu par la communauté. Ainsi, les développeurs viennent tout juste de partager la date de sortie d'Hollow Knight: Silksong
, tout en dévoilant un nouveau trailer.
La date de sortie d'Hollow Knight: Silksong partagée
En effet, comme prévu, dans l'après-midi du jeudi 21 août 2025, Team Cherry a diffusé sur sa chaîne YouTube une toute nouvelle vidéo présentant Hollow Knight: Silksong
. Le studio de développement en a surtout profité pour révéler l'information que tout le monde attend depuis des années : la date de sortie d'Hollow Knight: Silksong est fixée au 4 septembre 2025
.
À ce moment-là, Hollow Knight: Silksong
se rendra disponible sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC (notamment sur Steam).
Un nouveau trailer pour Hollow Knight: Silksong
Comme dit précédemment, Team Cherry a révélé un nouveau trailer pour Hollow Knight: Silksong
. C'est, de ce fait, l'occasion parfaite pour les joueurs et les joueuses de se faire une idée du titre, qui nous invitera à contrôler Hornet, la « princesse et protectrice d'Hallownest
».
D'après les informations partagées sur la page Steam du soft, Hollow Knight: Silksong
proposera divers environnements, une « toute nouvelle série de mouvements redoutables
» mais aussi des « outils puissants
» et plus de 150 nouveaux ennemis à affronter. Remarquons également que le compositeur du premier opus de la licence, à savoir Christopher Larkin, est aux commandes de la bande originale d'Hollow Knight: Silksong
.
Rendez-vous donc le 4 septembre 2025 pour arpenter Hallownest aux côtés d'Hornet dans Hollow Knight: Silksong
. Date à laquelle le titre de Team Cherry débarquera sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. Hollow Knight: Silksong
arrivera, dès le jour de sa sortie, dans le catalogue du Game Pass.
commentaire (1)
Je dois rêver c'est pas possible, à tout moment je vais me réveiller et silksong n'aura pas de date de sortie