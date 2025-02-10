Hogwarts Legacy : Une suite ou un DLC pour le jeu Harry Potter ? Ça sera encore mieux

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 février 2025 à 16h30
De nombreuses rumeurs circulent sur l'avenir de la saga Hogwarts Legacy, qui promet d'être enrichissante pour les joueurs.
Hogwarts Legacy : Une suite ou un DLC pour le jeu Harry Potter ? Ça sera encore mieux
Deux ans après la sortie d'Hogwarts Legacy, qui aura séduit de nombreux joueurs, les rumeurs vont bon train quant à l'avenir de la franchise. Entre une suite évoquée, une nouvelle version et un DLC, il y a de quoi faire. Et les joueurs pourraient finalement avoir une bonne surprise.

Hogwarts Legacy 2 et un DLC du 1 dans les tuyaux

Depuis quelques mois, deux rumeurs resurgissent assez souvent concernant notamment une Definitive Edition, mais aussi une suite. Celle-ci est d'ailleurs officielle après qu'une offre d'emploi l'a confirmé à demi-mot. C'est celui qui est désormais l'ex-président de Warner Bros. Games qui avait annoncé qu'une suite était bel et bien au programme

Toutefois, nous pourrions aussi avoir le droit à un DLC, comme le révèle le journaliste Jason Schrier. Selon ses informations, publiées dans un article qui évoque l'état de Warner Bros. Games et de ses studios, comme Avalanche Software, qui est à l'origine du développement d'Hogwarts Legacy, la société semble miser énormément sur la licence.

Le journaliste explique que « Avalanche travaille actuellement sur du nouveau contenu pour Hogwarts Legacy ainsi que sur une suite ». De fait, un DLC serait sur le point d'arriver, probablement en même temps que la nouvelle version. Reste à savoir ce qu'il pourrait apporter, l'histoire étant terminée. Nous pourrions très bien incarner un autre personnage, notamment un professeur, pour découvrir son passé. 
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Quant à la suite, elle n'arrivera pas tout de suite. Et en interne, il y aurait quelques doutes quant à la capacité à reproduire « le succès du premier jeu, voire de le surpasser ».

Warner Bros. Games devrait bientôt revenir vers les joueurs, avec de belles annonces donc. Récemment, le studio a annoncé une grosse mise à jour, qui est maintenant disponible, avec notamment l'ajout du support de mod.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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