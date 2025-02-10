Hogwarts Legacy : Une suite ou un DLC pour le jeu Harry Potter ? Ça sera encore mieux

De nombreuses rumeurs circulent sur l'avenir de la saga Hogwarts Legacy, qui promet d'être enrichissante pour les joueurs.
Deux ans après la sortie d'Hogwarts Legacy
, qui aura séduit de nombreux joueurs, les rumeurs vont bon train quant à l'avenir de la franchise. Entre une suite évoquée, une nouvelle version et un DLC, il y a de quoi faire
. Et les joueurs pourraient finalement avoir une bonne surprise.
Hogwarts Legacy 2 et un DLC du 1 dans les tuyaux
Depuis quelques mois, deux rumeurs resurgissent assez souvent concernant notamment une Definitive Edition, mais aussi une suite.
Celle-ci est d'ailleurs officielle après qu'une offre d'emploi l'a confirmé à demi-mot. C'est celui qui est désormais l'ex-président de Warner Bros. Games qui avait annoncé qu'une suite était bel et bien au programme
. Toutefois, nous pourrions aussi avoir le droit à un DLC, comme le révèle le journaliste Jason Schrier
. Selon ses informations, publiées dans un article
qui évoque l'état de Warner Bros. Games et de ses studios, comme Avalanche Software, qui est à l'origine du développement d'Hogwarts Legacy
, la société semble miser énormément sur la licence.
Le journaliste explique que « Avalanche travaille actuellement sur du nouveau contenu pour Hogwarts Legacy ainsi que sur une suite
». De fait, un DLC serait sur le point d'arriver
, probablement en même temps que la nouvelle version. Reste à savoir ce qu'il pourrait apporter, l'histoire étant terminée. Nous pourrions très bien incarner un autre personnage, notamment un professeur, pour découvrir son passé.
Quant à la suite, elle n'arrivera pas tout de suite. Et en interne, il y aurait quelques doutes quant à la capacité à reproduire « le succès du premier jeu, voire de le surpasser
».
Warner Bros. Games devrait bientôt revenir vers les joueurs, avec de belles annonces donc. Récemment, le studio a annoncé une grosse mise à jour, qui est maintenant disponible, avec notamment l'ajout du support de mod
.
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