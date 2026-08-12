Hogwarts Legacy 2 mentionné par Warner Bros, bientôt une annonce officielle ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 août 2026 à 17h31
Dans un document adressé aux investisseurs, Warner Bros. Discovery a plus ou moins officialisé le développement de Hogwarts Legacy 2. L'entreprise confirme que la suite du jeu à succès est en préparation, relançant ainsi les attentes des fans pour une première présentation imminente.
Hogwarts Legacy 2 mentionné par Warner Bros, bientôt une annonce officielle ?

Warner Bros. Discovery a confirmé l'existence de Hogwarts Legacy 2, mais pas de la manière dont nous espérons. Cette annonce, glissée subtilement dans une lettre destinée aux actionnaires, marque le début d'une nouvelle ère pour la franchise qui a su séduire des millions d'apprentis sorciers à travers le monde. Loin des projecteurs d'un grand salon de jeu vidéo, c'est donc par le biais d'un bilan financier que le géant du divertissement a choisi de rassurer son public et ses investisseurs.

Une confirmation discrète mais stratégique

Le document en question brosse un portrait très large des activités de l'entreprise, évoquant pêle-mêle les nominations aux Emmy Awards, les succès de la plateforme HBO Max ou encore les audiences de House of the Dragon. Toutefois, la section dédiée aux jeux vidéo a particulièrement retenu l'attention de l'industrie. Warner Bros. Discovery y réaffirme sa volonté de se concentrer sur des franchises majeures, une stratégie assumée de réduire le volume de sorties pour maximiser l'impact de quelques titres phares.

Dans ce contexte, le succès monumental d'Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard , sorti en 2023, place naturellement sa suite au centre de toutes les attentions. L'éditeur américain ne s'y trompe pas et cite explicitement ce nouveau projet comme un moteur de croissance essentiel pour les années à venir.

Nous nous attendons à ce que la division jeux vidéo contribue de manière plus significative à la rentabilité du segment à l'avenir, à mesure que notre catalogue s'enrichit, incluant le deuxième volet de Hogwarts Legacy.

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Vers une première présentation cette année ?

Mentionner nommément Hogwarts Legacy 2 auprès des investisseurs n'est jamais un acte anodin. Cela indique généralement que la phase de communication publique pourrait débuter à court ou moyen terme. Si le développement a logiquement démarré dans la foulée de la sortie du premier épisode, en témoignent les nombreuses offres d'emploi, et en supposant une réutilisation intelligente des environnements déjà créés, il n'est pas impossible qu'un premier aperçu soit diffusé d'ici la fin de l'année. Les événements majeurs de l'industrie, tels que la gamescom ou la cérémonie des Game Awards, constituent des vitrines idéales pour dévoiler un simple teaser.

Évidemment, une telle présentation ne signifierait pas une sortie immédiate. Cela aurait pour but de rassurer la communauté, qui attend l'annonce de la suite depuis un long moment, mais aussi de faire monter la température en dévoilant de temps à autre de nouvelles informations. Le lancement pourrait ne pas avoir lieu avant fin 2027 voire 2028.

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Un héritage lourd à porter

Il faut dire que le premier Hogwarts Legacy a placé la barre à une hauteur vertigineuse. Avec plus de quarante millions d'exemplaires écoulés à travers le monde et des revenus dépassant allègrement le milliard de dollars, ce jeu de rôle en monde ouvert s'est imposé comme le titre le plus rapidement vendu de l'histoire de Warner Bros. Games. Il figure d'ailleurs dans le top 20 des jeux les plus vendus de tous les temps.

Maintenant qu'une suite est certaine, à moins d'un improbable retournement de situation, il n'y a plus qu'à espérer une annonce en bonne et due forme pour le grand public. Un insider avançait d'ailleurs il y a peu que l'annonce était toute proche.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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