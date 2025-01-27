Hogwarts Legacy accueille une nouvelle fonctionnalité qui va tout changer

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 janvier 2025 à 17h12
Alors que le titre va fêter ses deux ans, les développeurs, Avalanche Software, ont annoncé une nouvelle fonctionnalité pour Hogwarts Legacy, qui pourrait tout changer.
Hogwarts Legacy accueille une nouvelle fonctionnalité qui va tout changer
Sorti en février 2023 et devenu l'un des meilleurs jeux de cette année-là, tout en se vendant excellemment bien, Hogwarts Legacy n'a pas fini d'évoluer. Pour preuve, les développeurs ont annoncé une nouvelle qui fera plaisir à tout le monde, et offrira du contenu gratuit : le support de mod officiel.

Une nouvelle ère pour Hogwarts Legacy

À partir du 30 janvier, les joueurs sur Steam et Epic Games Store recevront une mise à jour permettant d'accéder aux mods directement depuis le menu principal du jeu, via la plateforme CurseForge. Pour profiter de cette nouveauté, il sera nécessaire de lier un compte Warner Bros. Games à votre compte Steam ou Epic Games.

Selon Chandler Wood, Community Manager, cette nouvelle fonctionnalité ouvre la porte à une créativité illimitée :
Qu'il s'agisse de petites touches comme des coiffures ou des cosmétiques pour personnages, ou de changements majeurs comme de nouveaux donjons et quêtes, je suis impatient de voir ce que les joueurs vont proposer. 

Un kit de création gratuit pour les moddeurs

Les joueurs souhaitant développer leurs propres mods pourront le faire grâce au Hogwarts Legacy Creator Kit, mis à disposition gratuitement sur l'Epic Games Store. Cette initiative permettra à la communauté de créer et partager des ajouts innovants dès le lancement de la fonctionnalité, tout en augmentant les possibilités d'Hogwarts Legacy.

Miniature vidéo

L'équipe de développement a également collaboré en amont avec des créateurs de mods pour garantir que du contenu captivant sera disponible dès le jour du lancement.

Préparez vos baguettes et votre imagination : à partir du 30 janvier, la magie de Hogwarts Legacy sera entre vos mains comme jamais auparavant et le moment sera idéal pour se replonger dans cette expérience. Si vous n'avez pas encore découvert cette aventure, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous la propose à moindre coût sur :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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