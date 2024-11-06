Hogwarts Legacy 2 est officiel, et sera lié à la série HBO Harry Potter

Sans grande surprise, Hogwarts Legacy aura bien le droit à une suite, comme vient de le confirmer Warner Bros. Plus étonnant, elle sera liée, d'une manière ou d'une autre, à la série HBO.
Sorti en février 2023, Hogwarts Legacy
a très vite trouvé le succès, en signant même la belle performance d'être le jeu le plus vendu de l'année 2023, avec plus de 20 millions de copies. Une suite ne faisait aucun doute et plusieurs bruits de couloir, comme des annonces d'emploi, suggéraient qu'elle était bien programmée. C'est maintenant officiel.
Hogwarts Legacy 2 arrive
Face au succès massif de Hogwarts Legacy, Warner Bros. Games n'a jamais laissé de doute sur sa volonté de lancer rapidement un second opus. Aujourd'hui, David Haddad, président de Warner Bros. Games, a officiellement confirmé à Variety
qu'une suite du jeu est en développement chez Avalanche Software
.
Selon David Haddad, cette suite constitue une « priorité de premier ordre
» pour Warner Bros. dans son ensemble. Le dirigeant a également révélé que cette nouvelle aventure comprendra des liens narratifs avec la série Harry Potter en préparation chez HBO
, suscitant des spéculations sur un possible saut dans le temps.
En effet, dans Hogwarts Legacy, nous étions plongés environ un siècle avant les aventures d'Harry Potter et de ses amis, tandis que la série de HBO reprendra l'histoire des romans de J. K. Rowling. Il est donc possible que nous retrouvions plusieurs personnages connus dans cette suite, qui pourrait ne pas avoir de lien avec le premier épisode.
David Haddad a par ailleurs souligné que le succès de Hogwarts Legacy a renforcé la confiance de Warner Bros. dans l'exploitation de l'univers Wizarding World. Il faudra toutefois patienter avant d'en savoir plus, étant donné que la série n'est pas prévue avant la fin de l'année 2026
. Le jeu pourrait ne pas sortir avant cette période. D'autant plus qu'Hogwarts Legacy devrait recevoir une Definitive Edition l'année prochaine
, ajoutant entre 10 et 15 heures de contenu, selon les rumeurs.
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