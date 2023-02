Hogwarts Legacy : Une démo est-elle disponible ?

Y a-t-il une démo pour Hogwarts Legacy ?

Avec l'annonce d'un jeu RPG dans l'univers d'Harry Potter, en 2020, une multitude de joueurs ont été ravis de pouvoir se plonger dans ce monde magique, d'autant plus qu'avec le temps et l'évolution des technologies, l'immersion s'annonçait totale, ce qui s'est plus ou moins confirmé avec les bandes-annonces qui ont suivi, et le gameplay partagé.Toutefois, avant de passer par la case achat, de nombreuses personnes, que ce soit des joueurs occasionnels ou non, aimeraient savoir, afin de pouvoir l'essayer.Malheureusement,Il n'est pas rare que des studios mettent à disposition des joueurs des démos, en général d'une durée d'une heure, pour que la communauté puisse essayer l'expérience. Toutefois, ce n'est ici pas le cas.Cela ne veut pas pour autant dire que. Dans le passé, une multitude de jeux ont, par la suite, sorti une démo, que ce soit sur PC ou consoles, afin que les indécis puissent tester eux-mêmes l'aventure et se laisser tenter, ou non, par un achat.Rappelons que dans laquelle ne figure pas Harry Potter . Les joueurs incarneront ici un jeune sorcier, qui fait sa rentrée à Poudlard, et qui devra apprendre à maîtriser la magie tout en faisant bon usage du secret antique que vous avez en votre possession. Il s'agit d'un RPG d'aventure solo dénué de multijoueur En attendant qu'une telle chose arrive, il faudra obligatoirement passer par la case achat, à moins qu'une âme charitable vous prête le jeu, pour que vous puissiez l'essayer. Si jamais vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :