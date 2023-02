Hogwarts Legacy : Harry Potter est-il présent dans le jeu ?

Harry Potter est-il dans Hogwarts Legacy ?

Avec l'annonce d'unen 2020, une multitude de joueurs ont été ravis de pouvoir se plonger dans ce monde magique, d'autant plus qu'avec le temps et l'évolution des technologies, l'immersion s'annonçait totale, ce qui s'est plus ou moins confirmé avec les bandes-annonces qui ont suivi, et le gameplay partagé.Avec un tel engouement autour de ce jeu, la communauté se demande si nous allons croiser des personnages connus, et notamment, le héros de la saga littéraire, qui a par la suite été adaptée en films.Que vous vous posiez la question avant d'acheter le jeu, ou tout simplement en cours de route, parce que vous ne savez pas si vous allez finir par le croiser, sachez que non,. Et la raison est on ne peut plus simple, comme vous le savez peut-être, or,. Vous en conviendrez, c'est tout bonnement impossible de croiser l'Élu, puisqu'il n'est pas encore né lorsque vous commencerez votre aventure à Poudlard.Cela vaut aussi pour ses partenaires, Ron Weasley et Hermione Granger, ainsi que tous les personnages ou presque des livres et des films. Même Albus Dumbledore, l'emblématique directeur, ne devrait pas être de la partie, étant donné qu'il est né en 1881, à moins que nous le croisions très jeune. Si vous êtes toutefois un fin connaisseur de l'univers, sachez que nous croiserons quelques connaissances, notamment ce bon vieux Nick Quasi-sans-tête, le fantôme de la maison Gryffondor. Nous aurons également l'occasion de rencontrer Phineas Nigellus Black, directeur de l'école à ce moment, qui est mentionné à plusieurs reprises dans les livres et que nous voyons brièvement dans les films. Il s'agit, en outre, de l'arrière-arrière-grand-père de Sirius Black, le parrain d'Harry Potter.En bref, compte tenu du contexte,et ne vous attendez pas à avoir quelques références au sorcier le plus connu, étant donné qu'il n'existe pas encore.Si vous souhaitez acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous permet de l'acheter tout en faisant quelques économies sur les plateformes suivantes :