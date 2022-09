Hogwarts Legacy tease les choix dans les dialogues

In a forgotten passage below Hogwarts, a choice must be made. #HogwartsLegacy pic.twitter.com/GY8wh7XQc5 — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) August 30, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

arrivera en février 2023 et contient encore une belle part de mystère. Les développeurs ont en effet garder secret une bonne partie du jeu, ne révélant que récemment que la magie noire et les sortilèges impardonnables (Sortilège de l'Imperium, le Sortilège Doloris et le Sortilège de la Mort) feront partie intégrante du jeu vidéo.Quelques jours plus tard, un tweet accompagné d'une vidéo de trois secondes nous montre. Il s'agit d'un choix qui modifiera la suite des aventures au niveau de l'histoire et des possibilités. C'est-à-dire que nous n'aurons aucun choix moral à faire et que les conséquences ne se feront que sur l'histoire et les quêtes secondaires, selon ce qui a été partagé jusqu'à maintenant.Par exemple, en refusant d'apprendre un sortilège impardonnable, certains chemins pourraient se refermer pour la suite de l'histoire. La fin pourrait donc varier selon les réponses que nous avons données tout au long de l'aventure. Tout cela devrait se détailler un peu plus au cours des prochains mois, avant la sortie d'Hogwarts Legacy, programmée pour le 10 février 2023. Vous pouvez, en attendant, d'ores et déjà le précommander, selon plusieurs éditions . Si vous ne savez pas si votre PC tiendra la route, les configurations ont été révélées