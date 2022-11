Hogwarts Legacy se dévoile davantage grâce à une longue vidéo de présentation

De nouvelles informations sur Hogwarts Legacy

C'est au début du mois de février 2023 que les joueurs et les joueuses pourront découvrir(de son nom complet). S'il reste encore quelques mois à patienter, la communication autour du jeu commence déjà à s'intensifier. D'ailleurs, le titre s'est davantage dévoilé lors d', de plus de 45 minutes, diffusée ce vendredi 11 novembre.Tout d'abord, les développeurs de chez Avalanche Software ont présenté, qui semble très complet. Ainsi, les joueurs et les joueuses pourront façonner leur avatar comme ils l'entendent grâce à de nombreuses options de personnalisation (coupe de cheveux, peau, accessoire, traits du visage, etc.). Certains éléments pourront, d'ailleurs, être changés en cours de partie, notamment les cheveux grâce à un coiffeur à Pré-au-Lard.Par ailleurs, Avalanche Studio a profité de cette communication pour montrer plus en détailainsi que certains endroits autour du château. En explorant, les joueurs auront ainsi la possibilité de récupérer et accomplirou. À ce sujet, notons que nous aurons accès, dès le début de l'aventure, à un guide qui apportera diverses informations et nous permettra de suivre notre progression.Qui dit Hogwarts Legacy dit, bien évidemment, sorts. À la fin de cette présentation, les développeurs ont dévoilé des informations quant auen montrant quelques séquences de gameplay durant lesquelles le protagoniste s'entraîne sur un mannequin d'entraînement et affronte d'autres élèves. Ainsi, nous apprenons que les ennemis pourront posséder un bouclier, qu'il conviendra de briser en lançant le sort adéquat.De plus, cette présentation nous a permis de voir. Finalement, sachez qu'Hogwarts Legacy ne se contentera pas de proposer que les « cours principaux ». Nous serons amenés, en plus, à faire « des devoirs » pour tel ou tel professeur. Ce qui nous permettra de débloquer, entre autres, de nouveaux sorts, demandés pour accomplir une mission principale par exemple. Autant dire qu'Hogwarts Legacy s'avère prometteur et plutôt complet.Rappelons que la date de sortie d'Hogwarts Legacy est fixée au 10 février 2023. Le titre doit débarquer sur PS4, PS5, PC ( les configurations requises ), Xbox One et Xbox Series. Une version Nintendo Switch est prévue, mais n'arrivera que plus tard.