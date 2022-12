Hogwarts Legacy reporte sa sortie sur certaines plateformes

Hogwarts Legacy reporté sur PS4 et Xbox One

#HogwartsLegacy : L'Héritage de Poudlard sera disponible le 4 avril 2023 sur PlayStation 4 et Xbox One et le 25 juillet 2023 sur Nintendo Switch.



L'équipe est impatiente de vous proposer le jeu et nous voulons offrir la meilleure expérience possible sur toutes les plateformes. — Warner Bros. Games France (@wbgamesfr) December 13, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

L'année 2023 s'annonce riche en sorties vidéoludiques, d'autant plus qu'elle va démarrer sur les chapeaux de roues, avec plusieurs productions majeures lors du premier trimestre, dont un certain, attendu depuis environ deux ans par tous les amoureux de la saga Harry Potter. S'il a été reporté une première fois, après avoir été programmé pour la fin de l'année 2022,. Mais certaines personnes vont devoir patienter quelques semaines de plus.. Le rendez-vous est toujours donné pour le 10 février. Cependant, sur PS4 et Xbox One, il faudra patienter un peu plus longtemps,. Ce temps supplémentaire devrait permettre aux développeurs d'ajuster l'expérience et supprimer le plus de problèmes possible, tout en l'optimisant. Un choix qui peut paraître logique.Une information inédite a également été partagée par les développeurs,. Le titre arrivera durant l'été,, soit cinq mois plus tard. Il sera donc difficile de se tenir à l'écart de toutes les informations concernant l'histoire et d'éviter les potentiels spoils.Ces sorties décalées n'ont qu'un objectif : tout faire pour que la communauté profite de la meilleure expérience possible, et limiter les heures supplémentaires pour les équipes.. Pour rappel, plusieurs éditions et des bonus de précommandes sont disponibles . En prime, rappelons que les configurations PC sont déjà connues