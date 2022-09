Hogwarts Legacy : Poudlard se dévoile davantage

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis plusieurs semaines maintenant,ne cesse d'être au cœur de l'actualité. Par exemple, lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2022, les joueurs et les joueuses ont pu découvrir un nouveau trailer , centré sur la magie noire et ses origines. Plus récemment, c'est Poudlard qui s'est davantage dévoilé.En effet, durant la présentation « Back to Hogwarts 2022 », nous avons eu le droit à un. Ainsi, grâce à cette nouvelle communication visuelle, les joueurs peuvent découvrir plusieurs localisations de l'école des sorciers, dont les salles communes des différentes maisons (Serpentard, Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle). Évidemment, nous pourrons également explorer des zones en extérieur, à l'image de la Forêt Interdite et bien d'autres lieux, via des quêtes principales ou bien secondaires.Dernièrement, nous avons également appris que celles et ceux, qui précommandent ou achètent la version PS4 ou bien PS5 d'Hogwarts Legacy, auront accès à une quête exclusive . Par ailleurs, il a été confirmé qu'il ne sera malheureusement pas possible de faire du Quidditch, sur le titre.Rappelons, pour finir, que la date de sortie d'Hogwarts Legacy est fixée au 10 février 2023. Le titre doit débarquer sur PS4, PS5, PC ( les configurations requises ), Xbox One et Xbox Series. Une version Nintendo Switch est prévue, mais n'arrivera que plus tard.