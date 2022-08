Hogwarts Legacy : La magie noire au centre d'un nouveau trailer

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Warner Bros. Games avait donné rendez-vous à sa communauté pour présenter de nouvelles images d', qui arrivera pour rappel en février 2023. Le studio nous a bien surpris en présentant. Les sortilèges impardonnables, provoquant la mort, ou de graves séquelles, sont également de la partie, suggérant qu'ils pourront être utilisables par les joueurs à des moments cruciaux de l'histoire.D'ailleurs, comme nous pouvons le voir, le protagoniste que nous incarnerons tente de lancer ces sorts à ses camarades de classe, tout en se mettant dans des situations compliquées, à l'image d'Harry Potter et sa bande une centaine d'années plus tard. En plus de cela,Le trailer permet également de dévoiler les bonus de précommande, qui ne surprendront personne, étant donné que ces derniers avaient fuité en début d'année.En attendant d'en savoir encore un peu plus sur, qui s'annonce prometteur, rappelons que le titre est programmé pour arriver le 10 février 2023, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. La version Switch sera quant à elle livrée un peu plus tard.