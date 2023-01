Hogwarts Legacy n'inclura pas de système de moralité

Pas de système de moralité dans Hogwarts Legacy

Les personnages réagiront visuellement et auditivement lorsque le joueur leur lancera un sortilège impardonnable, mais nous n'avons pas prévu de système de moralité qui les punirait pour avoir agi de la sorte.

Les informations affluent à quelques jours de la sortie d', le RPG dans le monde d'Harry Potter développé par Avalanche Software et édité par Warner Bros. Grâce aux différentes previews sorties, nous avons pu apprendre qu' une centaine de quêtes secondaires seront proposées, ayant un impact sur l'histoire principale . Mais nous avons également pu avoir la confirmation qu'Nous savons déjà, depuis quelque temps, que. Cependant,. Moira Squier, directrice de la narration, explique dans les colonnes de GamesRadar qu'à un moment de l'histoire, les joueurs pourront apprendre ces sorts, mais cela ne sera pas obligatoire. Et si jamais vous les apprenez, vous ne serez pas obligé de les utiliser.Toutefois, que ce soit par curiosité ou simplement parce que vous avez envie d'en faire l'usage,, seulement des animations visuelles et quelques phrases lancées de la part des témoins de la scène.Ce choix a été encouragé notamment par la complexité de mettre en place un tel système, mais aussi pour ne pas enfermer le joueur dans ce qu'il peut ou ne peut pas faire, afin qu'il expérimente par lui-même. Cependant, abuser de ces sortilèges devrait avoir quelques conséquences, bien que nous ne sachions pas encore quoi exactement.Rendez-vous le 10 février pour découvrirsur PC, PS5 et Xbox Series.