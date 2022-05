Hogwarts Legacy : Les écussons des quatre maisons de Poudlard révélés

Designing iconic house badges for #HogwartsLegacy was no easy task! Which of our new house patches is your favorite? pic.twitter.com/XAsw3pc9et — WB Games Avalanche (@AvalancheWB) May 13, 2022

Les informations officielles à propos d' Hogwarts Legacy n'ont pas été nombreuses ces deux derniers mois, depuis une présentation plus complète du RPG. Néanmoins, en attendant d'en savoir plus, notamment sur la date de sortie,Selon les mots, cela n'a pas été une tâche facile de concevoir ces nouveaux emblèmes, probablement pour coller avec l'air du temps, puisque les événements se dérouleront plus d'une centaine d'années avant ceux contés dans les livres et les films Harry Potter., pour proposer des écussons assez minimalistes.Rappelons que le joueur pourra se retrouver dans l'une des quatre maisons, bien que nous ne sachions pas encore si ce choix sera libre ou non. Est-ce que nous pourrons choisir, quoi qu'il arrive, la maison ? Ou est-ce que le Choixpeau pourra influer, en fonction de la création du personnage et de potentielles questions supplémentaires ? Nous le saurons prochainement.Hogwarts Legacy ne possède aucune date de sortie, mais nous savons qu'il doit arriver sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch cet hiver. Noter que la coopération et le multijoueur ne seront pas pris en compte , puisqu'il s'agit d'un jeu totalement solo. Vous pouvez retrouver tous les détails concernant Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard dans ce guide