Hogwarts Legacy : Le sortilège de l'Imperium (Imperio) décrit par les développeurs

Fortement attendu par les joueurs et les joueuses, fans de l'univers Harry Potter ou non,(de son nom complet) doit arriver en février 2023. Si sa date de sortie est encore assez lointaine, le titre d'Avalanche Software et Warner Bros. Interactive Entertainment est régulièrement au cœur de l'actualité.En effet, grâce à une récente publication sur le compte Twitter du jeu, nous apprenons que(aussi dit le sort Imperio). Pour rappel, celui-ci fait partie des Sortilèges Impardonnables (avec Avada Kedavra et Endoloris). Il est, notamment, illustré dans une scène avec Alastor Maugrey, professeur de défense contre les forces du mal, dans le film Harry Potter et la Coupe de Feu.Dans ladite publication, Avalanche Software apporte, qui est la suivante : « Force temporairement les ennemis à se battre comme s'ils étaient vos compagnons. Sous votre contrôle, ils subissent des dégâts réduits de la part des autres ennemis afin de prolonger leur allégeance envers vous. Maudit également la victime - les ennemis maudits subissent des dégâts supplémentaires ». Ainsi, bien que cela ne soit pas tout à fait clair, ce sortilège semble à double usage : pendant le sortilège, le compagnon subit moins de dommages de la part des adversaires. Ce qui permet de le contrôler plus longtemps, d'une certaine manière. Néanmoins, une fois que le sort est rompu, l'ancien compagnon subirait davantage de dégâts du fait du statut « maudit ».Pour finir, notons que les deux autres Sortilèges Impardonnables (Avada Kedavra et Endoloris) seront également de la partie et disponibles sur Hogwarts Legacy. Rappelons que la date de sortie d'Hogwarts Legacy est fixée au 10 février 2023. Le titre doit débarquer sur PS4, PS5, PC ( les configurations requises ), Xbox One et Xbox Series. Une version Nintendo Switch est prévue, mais n'arrivera que plus tard.