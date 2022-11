Hogwarts Legacy : La fin sera impactée par les choix faits durant l'aventure

Différentes interactions avec différents personnages peuvent également offrir différents points de choix pour le joueur, et ensuite certaines de ces choses peuvent affecter des choses à l'échelle du jeu, certaines d'entre elles impactant la vie des personnages et la fin du jeu.

Depuis son annonce, en 2020, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard figure parmi les jeux les plus attendus de nombreux joueurs, et la présentation ayant eu lieu récemment a confirmé cela. S'il va falloir patienter jusqu'en février pour que nous puissions le découvrir, plusieurs informations et confirmations ont été faites lors d'un « gameplay showcase ».Par exemple, si nous savions déjà que les dialogues proposeraient plusieurs choix, pouvant avoir une influence sur certaines choses,. Cela concerne aussi la fin de l'histoire, qui ne sera pas la même pour tous, étant donné que, selon ses mots,Nous ne savons, hélas, pas si les fins possèdent de grandes différences entre elles, et il faut rester mesurer, pour ne pas être déçu par une simple variante. Dans le passé, plusieurs jeux ont teasé, avant la sortie, des choix impactant la conclusion de l'histoire, alors qu'en réalité, ces différences n'étaient pas si flagrantes que cela. Dans tous les cas,Rappelons que le lancement d'est prévu pour le 10 février 2023, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Une version Switch sera lancée, un peu plus tard. Pour tout savoir du jeu Harry Potter, un récapitulatif est disponible