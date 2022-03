Hogwarts Legacy n'aura pas de microtransactions

We've seen this question coming up and want to set the record straight.



There are no microtransactions in Hogwarts Legacy. — Chandler Wood (@FinchStrife) March 17, 2022

Lors du State of Play d'hier soir, soit du jeudi17 mars, Hogwarts Legacy a bénéficié d'une longue vidéo de présentation permettant d'en savoir plus quant à l'aventure développée par Avalanche Software. Elle était d'ailleurs composée de séquences de gameplay, illustrant les sorts et les combats, qui attendent les joueurs et les joueuses.À la suite de cette présentation, nous avons eu le droit à une autre vidéo des coulisses avec les développeurs. Ils ont ainsi clarifié certains points et ont apporté plus d'éléments de réponse. Ils ont d'ailleurs mentionné le fait qu'Hogwarts Legacy se veut bel et bien être un AAA RPG. À cette seule mention,Le community Manager d'Avalanche Software, Chandler Wood, a tenu à leur répondre. Via un post sur Twitter, il a ainsiUne nouvelle qui semble ravir toutes celles et tous ceux qui attendent avec grande impatiente cette nouvelle aventure au cœur de de l'univers de J.K Rowling., au moment où nous écrivons ces lignes., sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.