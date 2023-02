Heure de sortie d'Hogwarts Legacy en France

PC → 19h, le 10 février

→ 19h, le 10 février PS5 → 00h, le 10 février

→ 00h, le 10 février Xbox Series → 00h, le 10 février

Heure de sortie de l'accès anticipé d'Hogwarts Legacy

Quand prétélécharger Hogwarts Legacy ?

PlayStation → Disponible dès maintenant

→ Disponible dès maintenant Xbox → À partir du 7 février

→ À partir du 7 février PC → Aucun prétéléchargement possible

Avec un peu de retard, nous allons enfin pouvoir découvrir. Il s'agit d'un RPG narratif d'aventure, en monde ouvert, nous donnant laissant la chance d'explorer Poudlard et ses alentours. Très attendu par les amateurs d'Harry Potter, mais aussi celles et ceux qui aiment les mondes ouverts,a de grandes chances d'être les des jeux de l'année.Étant donné l'attente, une grande partie des joueurs se demande àL'heure de sortie est très importante, puisqu'il s'agit du moment à partir duquel il vous sera possible de lancerpour la première fois. Bien que certains studios proposent des heures de sorties synchrones, Avalanche Software et Warner Bros. Game ont fait le choix ici deAinsi, selon les informations partagées sur les réseaux sociaux, il sera possible d'y jouer dès. Pour les joueurs PC,sera, en revanche, disponible à 19h, ce qui augmente cette attente.Pour faire bref, voici le planning :Concernant l'accès anticipé, sachez que l'heure de sortie est exactement la même, selon les plateformes. La seule différence est que. Si vous ne savez pas comment l'obtenir, nous vous expliquons le fonctionnement de l'accès anticipé d'Hogwarts Legacy dans cet article La bonne nouvelle est qu'il est aussi possible debien en amont de sa sortie, pour que même les joueurs ayant une petite connexion en profitent rapidement. Sachant qu'il pèse entre plusieurs dizaines de gigaoctets, cette fonctionnalité est la bienvenue.Voici le planning du prétéléchargement deQuoi qu'il en soit, rendez-vous le 10 février pour découvrirsur PC, PS5 et Xbox Series, ou dès le 7 via l'accès anticipé. Vous pouvez également l'acheter tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, le proposant sur :