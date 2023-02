Prétéléchargement Hogwarts Legacy sur Xbox Series

Prétéléchargement Hogwarts Legacy sur PS5

Prétéléchargement Hogwarts Legacy sur PC

PC Édition Standard → 45,39 € au lieu de 59,99 €, soit 24 % de réduction. Édition Deluxe → 53,49 € au lieu de 69,99 €, soit 24 % de réduction.

PS4 & PS5 Carte PSN 50 € → 43,99 € au lieu de 50 €, soit 12 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,89 € au lieu de 20 €, soit 11 % de réduction. Carte PSN 100 € → 90,49 € au lieu de 100 €, soit 10 % de réduction.



est l'un des jeux les plus attendus de l'année, et sa sortie est toute proche. Une multitude de joueurs va se lancer dans l'aventure dès sa sortie, ou dans les jours qui arrivent. Celles et ceux ne souhaitant pas perdre une miette du RPG dans le monde d'Harry Potter pourront même le prétélécharger, sous certaines conditions.Nous vous expliquons tout ce qu'il y a à savoir du. Attention, pour cela il faut avoir précommandé, en version numérique, le jeu via le Xbox Store. Si tel est le cas, rendez-vous sur la page du magasin ou dans votre librairie. Vous devriez le trouver, avec la possibilité de le prétélécharger, pour en profiter dès le 7 février, si vous avez précommandé la version Deluxe, ou le 10 février pour la version standard.. Celles et ceux ayant précommandévia le PS Store pourront effectuer cette action, quelle que soit l'édition choisie. Il faudra se rendre sur la page du magasin ou votre bibliothèque pour lancer l'opération.Malheureusement,. Il faudra attendre le 7 février pour la version Deluxe et profiter de l'accès anticipé, ou le 10 février pour la version standard. Une absence regrettable pour les personnes dotées d'une faible connexion, puisquepèse environ 85 Go sur PC, contre 75 Go sur Xbox Series et 79 Go sur PS5.Quoi qu'il en soit, rendez-vous le 10 février pour découvrirsur PC, PS5 et Xbox Series, ou dès le 7 via l'accès anticipé . Vous pouvez également l'acheter tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, le proposant sur :