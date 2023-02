Hogwarts Legacy : Est-il possible de changer de maison ?

Est-il possible de changer de maison dans Hogwarts Legacy ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Dans, nous incarnons un jeune sorcier, qui arrive à Poudlard en cinquième année. Étant donné qu'il n'avait jusqu'à maintenant jamais mis les pieds dans ce château, il doit passer par la traditionnelle cérémonie de la répartition, laquelle laisse le choixpeau vous placer dans l'une des quatre maisons historiques, que nous connaissons tous. Si vous avez le dernier mot dans Hogwarts Legacy,Ne tournons pas autour du pot, la réponse est. Une fois que votre choix a été fait, entre Gryffondord, Serpentard, Serdaigle et Poufsouffle, vous ne pourrez plus changer par la suite, et ce, durant toute l'aventure. Le choix doit donc être certain de votre côté au moment de la sélection, après plusieurs dizaines de minutes de jeu.Quoi qu'il en soit, si vous regrettez votre geste après quelques heures de jeu, sachez que cela ne va pas grandement modifier votre expérience. Le choix de maison n'impact que vos tenues, puisque le logo et la couleur diffèrent, mais aussi quelques camarades de classe, sans que cela ne soit majeur. La plus grande différence réside dans la salle commune, qui varie selon la maison, pour prendre le thème. L'histoire, elle, reste la même.Ce qui peut être modifié, en revanche, c'est l'apparence de votre personnage , si vous souhaitez lui apporter une coupe de cheveux plus fraiche, mais aussi ses équipements . N'hésitez pas à consulter nos autres guides sur, pour en savoir plus sur le RPG ou si vous êtes bloqué dans une quête.