Hogwarts Legacy : Comment changer l'apparence de son personnage ?

Lorsque vous allez lancerpour la première fois, vous pourrez créer votre personnage, grâce à un outil de personnalisation assez poussé, si toutefois vous souhaitez obtenir quelque chose de bien précis. Plus tard dans le jeu, après quelques heures passées à faire des combats, ou à aider vos camarades de classe, vous souhaiterez, peut-être,, ce qui est possible.Attention, ici nous allons aborder. Pour changer l'apparence de votre équipement et vos skins, un guide dédié est disponible . Si vous voulez donc, vous allez devoir vous rendre à Pré-au-Lard, le village de sorcier accessible très vite dans. Sur place, vous allez devoir vous diriger vers un lieu spécial, la boutique nommée «», qui est tenue par, la coiffeuse des élèves de Poudlard.Sur place, vous allez pouvoir, en plus de trouver une page du guide du sorcier, lui parler pour modifier votre apparence. La personnalisation n'est pas aussi poussée que lors de la création du personnage, mais vous allez pouvoir modifier plusieurs points, notamment la coupe de cheveux et sa couleur, les yeux et les sourcils. Qui plus est, vous allez pouvoir rajouter une cicatrice à votre visage.Chaque modification vous sera facturée 20 pièces d'or, appelées des Gallions dans l'univers d'Harry Potter. Mais vous allez pouvoir y retourner autant de fois que nécessaire, pour, le seul prérequis étant de pouvoir aller à Pré-au-Lard et d'avoir assez d'argent. Côté esthétique, il est possible d'acheter des vêtements, plus ou moins intéressants au niveau des statistiques, au magasin de Gaichiffon. Mais en jouant, vous devriez trouver votre bonheur.