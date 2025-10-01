Hogwarts Legacy est gratuit, mais pas pour tous

Vous avez toujours voulu essayer Hogwarts Legacy, sorti en 2023 ? C'est le moment ou jamais de découvrir le jeu dans l'univers d'Harry Potter, si vous répondez au critère.
Disponible depuis le mois de février 2023 après une longue attente, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard a signé une sortie notable
en étant même l'un des meilleurs jeux de l'année. Avec une aventure originale, un monde remarquablement retranscrit et des graphismes de qualité, Hogwarts Legacy avait su conquérir son public, lui permettant même d'être un candidat assez crédit au titre de GOTY, titre finalement remporté par Baldur's Gate 3. Avec sa mise à disposition gratuite pour une partie des joueurs
, c'est le moment idéal de se lancer dans l'aventure, ou de la retraverser.
Hogwarts Legacy gratuit grâce au Game Pass
En effet, Microsoft a récemment partagé une liste assez conséquente de nouveaux jeux pour le mois d'octobre
, qui fait suite à de gros changements pour le service
, comprenant une hausse du prix. Parmi les têtes d'affiche nous retrouvons Hogwarts Legacy
, qui est dès maintenant disponible dans le Game Pass. Seulement, toutes les formules ne le comprennent pas, pour en profiter, il faudra être abonné à l'un des services suivants :
- Game Pass Ultimate
- Game Pass Premium
Il sera disponible sur console, PC et via le Cloud.
Parfait pour découvrir le jeu Harry Potter
Si vous n'avez jamais découvert Hogwarts Legacy
, sachez qu'il s'agit d'un jeu Harry Potter 100 % solo, dans un monde ouvert qui nous plonge, comme l'indique son nom, à Poudlard et ses alentours. Nous ne croisons cependant pas Harry Potter, Ron et Hermione, puisque l'histoire se passe des années auparavant. Cela ne l'avait néanmoins pas empêché d'être un joli succès, l'un des jeux les plus vendus de l'année 2023.
Outre Hogwarts Legacy
, plusieurs jeux sont ajoutés, enrichissant encore plus le catalogue. Si vous êtes intéressé par le Game Pass mais que vous n'avez pas ou pu d'abonnement actif, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose plusieurs abonnements à moindre coût :
- Game Pass PC
- 3 mois → 33,99 € au lieu de 45 €, soit 24 % de réduction.
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- 1 mois → 6,99 € au lieu de 9 €, soit 22 % de réduction.
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commentaire (1)
trop cool