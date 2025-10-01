Game Pass : Les 45 jeux qui entrent dans le catalogue, avec les changements

Grâce à Hades 2, Hades bat son record de joueurs et n'a jamais été aussi populaire
La sortie d'Hades 2, véritable succès, a également un impact positif sur son prédécesseur, qui n'a jamais été aussi populaire.
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