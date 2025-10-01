Game Pass : Les 45 jeux qui entrent dans le catalogue, avec les changements

Xbox a, récemment, annoncé d'importantes modifications pour le Game Pass, avec notamment une liste de jeux entrants dans le catalogue du service.

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Les 45 jeux débarquant dans le Game Pass

Jeu Plateforme(s) Abonnement Game Pass Hogwarts Legacy Cloud, PC et Console Ultimate Assassin's Creed II PC Ultimate Assassin's Creed III Remastered Cloud, PC et Console Ultimate Assassin's Creed IV Black Flag Cloud, PC et Console Ultimate Assassin's Creed IV Black Flag: Freedom Cry PC Ultimate Assassin's Creed Brotherhodd PC Ultimate Assassin's Creed Chronicles: China Cloud, PC et Console Ultimate Assassin's Creed Chronicles: India Cloud, PC et Console Ultimate Assassin's Creed Chronicles: Russia Cloud, PC et Console Ultimate Assassin's Creed Liberation HD PC Ultimate Assassin's Creed Revelations PC Ultimate Assassin's Creed Rogue Remastered Cloud, PC et Console Ultimate Assassin's Creed Syndicate Cloud, PC et Console Ultimate Assassin's Creed The Ezio Collection Cloud et Console Ultimate Assassin's Creed Unity Cloud, PC et Console Ultimate Child of Light Cloud, PC et Console Ultimate Far Cry 3 Cloud, PC et Console Ultimate Far Cry 3 Blood Dragon Cloud, PC et Console Ultimate Far Cry Primal Cloud, PC et Console Ultimate Hungry Shark World Cloud, PC et Console Ultimate Monopoly Madness Cloud, PC et Console Ultimate Monopoly 2024 Cloud, PC et Console Ultimate OddBallers Cloud, PC et Console Ultimate Prince of Persia The Lost Crown Cloud, PC et Console Ultimate Rabbids Invasion: The Interactive TV Show Cloud et Console Ultimate Rabbids: Party of Legends Cloud, PC et Console Ultimate Risk Urban Assault Cloud et Console Ultimate Scott Pilgrim vs. The World: The Game Cloud, PC et Console Ultimate Skull and Bones Cloud, PC et Xbox Series Ultimate South Park: The Stick of Truth Cloud, PC et Console Ultimate Starlink: Battle for Atlas Cloud, PC et Console Ultimate STEEP Cloud, PC et Console Ultimate The Crew 2 Cloud, PC et Console Ultimate The Settlers: New Allies Cloud, PC et Console Ultimate Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Cloud, PC et Console Ultimate Tom Clancy's Rainbow Six Extraction Cloud, PC et Console Ultimate Tom Clancy's The Division Cloud, PC et Console Ultimate Trackmania Turbo Cloud, PC et Console Ultimate Transference Cloud et Console Ultimate Trials Fusion Cloud, PC et Console Ultimate Trials of the Blood Dragon Cloud, PC et Console Ultimate Trials Rising Cloud, PC et Console Ultimate UNO Cloud, PC et Console Ultimate Valiant Hearts: The Great War Cloud, PC et Console Ultimate Watch Dogs Cloud, PC et Console Ultimate Wheel of Fortune Cloud et Console Ultimate ZOMBI Cloud, PC et Console Ultimate 9 Kings (Game Preview) PC Premium (inclus avec Ultimate) Abiotic Factor Cloud, PC et Xbox Series Premium (inclus avec Ultimate) Against the Storm Cloud, PC et Console Premium (inclus avec Ultimate) Age of Empires: Definitive Edition PC Premium (inclus avec Ultimate) Age of Empires III: Definitive Edition PC Premium (inclus avec Ultimate) Age of Mythology Retold Cloud, PC et Xbox Series Premium (inclus avec Ultimate) Ara: History Untold PC Premium (inclus avec Ultimate) Arx Fatalis PC Premium (inclus avec Ultimate) Back to the Dawn Cloud, PC et Console Premium (inclus avec Ultimate) BATTLETECH PC Premium (inclus avec Ultimate) Blacksmith Master (Game Preview) PC Premium (inclus avec Ultimate) Cataclismo PC Premium (inclus avec Ultimate) Cities: Skylines II PC Premium (inclus avec Ultimate) Crime Scene Cleaner Cloud, PC et Xbox Series Premium (inclus avec Ultimate) Deep Rock Galactic: Survivor Cloud, PC et Xbox Series Premium (inclus avec Ultimate) Diablo PC Premium (inclus avec Ultimate) Diablo IV PC et Console Premium (inclus avec Ultimate) An Elder Scrolls Legends: Battlespire PC Premium (inclus avec Ultimate) The Elder Scrolls Adventures: Redguard PC Premium (inclus avec Ultimate) Fallout PC Premium (inclus avec Ultimate) Fallout 2 PC Premium (inclus avec Ultimate) Fallout: Tactics PC Premium (inclus avec Ultimate) Football Manager 2024 PC Premium (inclus avec Ultimate) Frostpunk 2 Cloud, PC et Xbox Series Premium (inclus avec Ultimate) Halo: Spartan Strike PC Premium (inclus avec Ultimate) Hogwarts Legacy Cloud, PC et Console Premium (inclus avec Ultimate) Manor Lords (Game Preview) PC Premium (inclus avec Ultimate) Minami Lane Cloud, PC et Console Premium (inclus avec Ultimate) Minecraft: Java Edition PC Premium (inclus avec Ultimate) Mullet Madjack Cloud, PC et Xbox Series Premium (inclus avec Ultimate) My Friendly Neighborhood Cloud, PC et Console Premium (inclus avec Ultimate) One Lonely Outpost Cloud, PC et Console Premium (inclus avec Ultimate) Quake 4 PC Premium (inclus avec Ultimate) Quake III Arena PC Premium (inclus avec Ultimate) Return to Castle Wolfenstein PC Premium (inclus avec Ultimate) Rise of Nations: Extended Edition PC Premium (inclus avec Ultimate) Senua's Saga: Hellblade 2 Cloud, PC et Xbox Series Premium (inclus avec Ultimate) Sworn Cloud, PC et Xbox Series Premium (inclus avec Ultimate) Terra Invicta (Game Preview) PC Premium (inclus avec Ultimate) Volcano Princess Cloud, PC et Console Premium (inclus avec Ultimate) Warcraft I: Remastered PC Premium (inclus avec Ultimate) Warcraft II: Remastered PC Premium (inclus avec Ultimate) Warcraft III: Reforged PC Premium (inclus avec Ultimate) Wolfenstein 3D PC Premium (inclus avec Ultimate) Cities: Skylines Remastered Cloud et Xbox Series Essential (inclus avec Premium et Ultimate) Disney Dreamlight Valley Cloud, PC et Console Essential (inclus avec Premium et Ultimate) Hades Cloud, PC et Console Essential (inclus avec Premium et Ultimate) Warhammer 40,000 Darktide Cloud, PC et Console Essential (inclus avec Premium et Ultimate)

Le mercredi 1er octobre 2025,. En plus d'avoir annoncé une augmentation des tarifs, la firme a expliqué que les différents abonnements ont changé de nom. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent désormais choisir l'une des formules suivantes : Ultimate, Premium (précédemment Standard) et Essential (Core, avant).Xbox a profité de l'occasion pour dévoiler. Certains titres figuraient déjà dans le service, tandis que d'autres sont nouveaux. Pour vous aider à y voir plus clair, voici, à la suite des changements opérés par la firme.Comme dit précédemment, dans cette liste, dévoilée par Xbox, vous pourrez vous rendre compte que certains titres étaient déjà présents dans le catalogue. Toutefois, plusieurs nouveaux jeux sont désormais disponibles dans, à l'image d'Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard et de nombreux jeux Ubisoft. Mais, sans plus tarder, voici, dont les entrées sont réparties en fonction des formules/abonnements nécessaires pour en profiter.