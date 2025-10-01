Game Pass : Les 45 jeux qui entrent dans le catalogue, avec les changements

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 01 octobre 2025 à 17h38
Xbox a, récemment, annoncé d'importantes modifications pour le Game Pass, avec notamment une liste de jeux entrants dans le catalogue du service.
Game Pass : Les 45 jeux qui entrent dans le catalogue, avec les changements
Le mercredi 1er octobre 2025, Xbox a révélé de multiples changements pour son fameux service, le Game Pass. En plus d'avoir annoncé une augmentation des tarifs, la firme a expliqué que les différents abonnements ont changé de nom. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent désormais choisir l'une des formules suivantes : Ultimate, Premium (précédemment Standard) et Essential (Core, avant).

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Xbox a profité de l'occasion pour dévoiler une liste de jeux entrants dans le catalogue du Game Pass. Certains titres figuraient déjà dans le service, tandis que d'autres sont nouveaux. Pour vous aider à y voir plus clair, voici la liste complète des jeux arrivant dans le Game Pass, à la suite des changements opérés par la firme.

Les 45 jeux débarquant dans le Game Pass

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Comme dit précédemment, dans cette liste, dévoilée par Xbox, vous pourrez vous rendre compte que certains titres étaient déjà présents dans le catalogue. Toutefois, plusieurs nouveaux jeux sont désormais disponibles dans le Game Pass, à l'image d'Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard et de nombreux jeux Ubisoft. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète, dont les entrées sont réparties en fonction des formules/abonnements nécessaires pour en profiter.

Jeu
 Plateforme(s) Abonnement Game Pass
Hogwarts Legacy Cloud, PC et Console Ultimate
Assassin's Creed II  PC Ultimate
Assassin's Creed III Remastered Cloud, PC et Console Ultimate
Assassin's Creed IV Black Flag  Cloud, PC et Console Ultimate
Assassin's Creed IV Black Flag: Freedom Cry PC Ultimate
Assassin's Creed Brotherhodd PC Ultimate
Assassin's Creed Chronicles: China  Cloud, PC et Console Ultimate
Assassin's Creed Chronicles: India Cloud, PC et Console Ultimate
Assassin's Creed Chronicles: Russia Cloud, PC et Console Ultimate
Assassin's Creed Liberation HD PC Ultimate
Assassin's Creed Revelations PC Ultimate
Assassin's Creed Rogue Remastered Cloud, PC et Console Ultimate
Assassin's Creed Syndicate Cloud, PC et Console Ultimate
Assassin's Creed The Ezio Collection Cloud et Console Ultimate
Assassin's Creed Unity Cloud, PC et Console Ultimate
Child of Light Cloud, PC et Console Ultimate
Far Cry 3 Cloud, PC et Console Ultimate
Far Cry 3 Blood Dragon  Cloud, PC et Console  Ultimate
 Far Cry Primal Cloud, PC et Console Ultimate 
Hungry Shark World  Cloud, PC et Console Ultimate
 Monopoly Madness Cloud, PC et Console Ultimate
 Monopoly 2024 Cloud, PC et Console  Ultimate
 OddBallers Cloud, PC et Console  Ultimate 
 Prince of Persia The Lost Crown Cloud, PC et Console  Ultimate 
 Rabbids Invasion: The Interactive TV Show Cloud et Console  Ultimate 
Rabbids: Party of Legends Cloud, PC et Console Ultimate
 Risk Urban Assault Cloud et Console Ultimate
 Scott Pilgrim vs. The World: The Game  Cloud, PC et Console Ultimate 
 Skull and Bones  Cloud, PC et Xbox Series Ultimate
 South Park: The Stick of Truth  Cloud, PC et Console Ultimate 
 Starlink: Battle for Atlas Cloud, PC et Console  Ultimate
 STEEP Cloud, PC et Console  Ultimate 
 The Crew 2 Cloud, PC et Console  Ultimate 
The Settlers: New Allies  Cloud, PC et Console  Ultimate
Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Cloud, PC et Console Ultimate
 Tom Clancy's Rainbow Six Extraction Cloud, PC et Console  Ultimate 
 Tom Clancy's The Division Cloud, PC et Console  Ultimate 
 Trackmania Turbo  Cloud, PC et Console Ultimate 
 Transference  Cloud et Console Ultimate 
 Trials Fusion  Cloud, PC et Console Ultimate
 Trials of the Blood Dragon  Cloud, PC et Console Ultimate 
 Trials Rising Cloud, PC et Console  Ultimate 
 UNO Cloud, PC et Console  Ultimate 
Valiant Hearts: The Great War  Cloud, PC et Console  Ultimate 
Watch Dogs Cloud, PC et Console Ultimate
 Wheel of Fortune  Cloud et Console Ultimate 
 ZOMBI  Cloud, PC et Console Ultimate 
 9 Kings (Game Preview) PC  Premium (inclus avec Ultimate) 
 Abiotic Factor Cloud, PC et Xbox Series  Premium (inclus avec Ultimate)  
 Against the Storm  Cloud, PC et Console Premium (inclus avec Ultimate) 
 Age of Empires: Definitive Edition PC Premium (inclus avec Ultimate) 
 Age of Empires III: Definitive Edition PC Premium (inclus avec Ultimate)  
 Age of Mythology Retold Cloud, PC et Xbox Series Premium (inclus avec Ultimate) 
 Ara: History Untold PC Premium (inclus avec Ultimate) 
 Arx Fatalis PC Premium (inclus avec Ultimate) 
 Back to the Dawn Cloud, PC et Console Premium (inclus avec Ultimate) 
BATTLETECH  PC Premium (inclus avec Ultimate) 
 Blacksmith Master (Game Preview) PC Premium (inclus avec Ultimate) 
Cataclismo  PC Premium (inclus avec Ultimate) 
 Cities: Skylines II PC Premium (inclus avec Ultimate) 
 Crime Scene Cleaner Cloud, PC et Xbox Series Premium (inclus avec Ultimate) 
Deep Rock Galactic: Survivor  Cloud, PC et Xbox Series Premium (inclus avec Ultimate) 
 Diablo PC Premium (inclus avec Ultimate) 
 Diablo IV PC et Console Premium (inclus avec Ultimate) 
An Elder Scrolls Legends: Battlespire PC Premium (inclus avec Ultimate) 
 The Elder Scrolls Adventures: Redguard PC Premium (inclus avec Ultimate) 
Fallout  PC Premium (inclus avec Ultimate) 
 Fallout 2 PC Premium (inclus avec Ultimate) 
Fallout: Tactics  PC Premium (inclus avec Ultimate) 
 Football Manager 2024 PC Premium (inclus avec Ultimate) 
 Frostpunk 2 Cloud, PC et Xbox Series Premium (inclus avec Ultimate) 
 Halo: Spartan Strike PC Premium (inclus avec Ultimate) 
Hogwarts Legacy  Cloud, PC et Console Premium (inclus avec Ultimate) 
 Manor Lords (Game Preview) PC Premium (inclus avec Ultimate) 
Minami Lane Cloud, PC et Console Premium (inclus avec Ultimate) 
Minecraft: Java Edition  PC Premium (inclus avec Ultimate) 
Mullet Madjack Cloud, PC et Xbox Series Premium (inclus avec Ultimate) 
 My Friendly Neighborhood Cloud, PC et Console Premium (inclus avec Ultimate) 
 One Lonely Outpost Cloud, PC et Console Premium (inclus avec Ultimate) 
Quake 4  PC Premium (inclus avec Ultimate) 
 Quake III Arena PC Premium (inclus avec Ultimate) 
Return to Castle Wolfenstein  PC Premium (inclus avec Ultimate) 
 Rise of Nations: Extended Edition PC Premium (inclus avec Ultimate) 
 Senua's Saga: Hellblade 2 Cloud, PC et Xbox Series Premium (inclus avec Ultimate) 
Sworn Cloud, PC et Xbox Series Premium (inclus avec Ultimate) 
Terra Invicta (Game Preview)  PC Premium (inclus avec Ultimate) 
 Volcano Princess Cloud, PC et Console Premium (inclus avec Ultimate) 
 Warcraft I: Remastered PC Premium (inclus avec Ultimate) 
 Warcraft II: Remastered PC Premium (inclus avec Ultimate) 
 Warcraft III: Reforged PC Premium (inclus avec Ultimate) 
 Wolfenstein 3D PC Premium (inclus avec Ultimate) 
 Cities: Skylines Remastered Cloud et Xbox Series Essential (inclus avec Premium et Ultimate) 
Disney Dreamlight Valley Cloud, PC et Console Essential (inclus avec Premium et Ultimate)
 Hades Cloud, PC et Console Essential (inclus avec Premium et Ultimate)
 Warhammer 40,000 Darktide Cloud, PC et Console Essential (inclus avec Premium et Ultimate) 
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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