Hogwarts Legacy : Des PS5 customisées aux couleurs des maisons de Poudlard

Depuis de nombreuses années maintenant, nous avons eu le droit à des adaptations vidéoludiques à partir de l'univers créé par J. K. Rowling, Harry Potter. Et ce à travers une grande variété de consoles. S'ils ont su satisfaire les joueurs et les joueuses, les yeux sont, désormais, rivés sur Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard (de son nom complet en français).Développé par Avalanche Software, Hogwarts Legacy s'est récemment illustré lors d' un State of Play . Ce fut l'occasion pour tous d'avoir un nouvel aperçu du jeu, du monde proposé et des mécaniques de gameplay.En attendant son arrivée, un fan d'Harry Potter s'est amusé à imaginer à quoi ressembleraient des PS5 customisées aux couleurs de l'univers. Ainsi, Geraltze, utilisateur Reddit , a partagé sa création :. Le résultat est plutôt bluffant et saura, certainement, plaire aux plus grands amateurs d'Harry Potter.Malheureusement, elles ne sont pas prévues à la vente. Bien qu'à coup sûr, si c'était le cas, elles trouveraient preneurs.Si vous êtes intéressé par, sachez que nous vous avons concocté un récapitulatif concernant tout ce qu'il faut savoir sur le titre, dans un article dédié Rappelons finalement que Hogwarts Legacy devrait, sur. La date de sortie précise n'a pas été, encore, révélée.